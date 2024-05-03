закрыть
3 мая 2024, пятница, 8:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Крымский мост подорвали ракетным топливом

  • 3.05.2024, 7:57
  • 2,644
СМИ: Крымский мост подорвали ракетным топливом

В России раскрыли детали атаки в 2022 году.

Взрывотехническая экспертиза в России заявила, что Украина атаковала Крымский мост в октябре 2022 года, использовав твердое ракетное топливо, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство, которое спрятали в бобины полиэтиленовой пленки. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута. Мощность устройства была эквивалентна 10 тоннам тротила.

В России заявили, что организатором так называемого «теракта» является глава СБУ Василий Малюк.

В материале говорится, что взрывное устройство спрятали с помощью полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров. Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

Отмечается, что в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поступила в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз растаможили, заменив после этого часть сопроводительных документов.

Как установила экспертиза, 4 октября взрывчатку на автомобиле DAF перевезли через границу Грузии и России в пункте пропуска «Верхний Ларс». Уже через два дня ее доставили на оптовую базу в Армавире в краснодарском крае. Уже там бомбу загрузили в автомобиль International ProStar с прицепом. Машиной управлял гражданин РФ Махир Юсубов. Он должен был доставить пленку в оккупированный Симферополь.

Сообщается, что такие сложные перемещения ослабили внимания российских силовиков к грузу. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Для детонации было использовано взрывчатое вещество на основе гексогена. Предполагается, что это могло быть С-4 или РЕ-8.

Экспертиза установила, что детонатор, который также был скрыт пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора. Точка маршрута была задана заранее.

В материале говорится, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов Крымского моста, которые соединяли 235-ю и 236-ю опоры. Кроме того, взрыв повредил 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс