СМИ: Крымский мост подорвали ракетным топливом 3.05.2024, 7:57

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В России раскрыли детали атаки в 2022 году.

Взрывотехническая экспертиза в России заявила, что Украина атаковала Крымский мост в октябре 2022 года, использовав твердое ракетное топливо, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство, которое спрятали в бобины полиэтиленовой пленки. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута. Мощность устройства была эквивалентна 10 тоннам тротила.

В России заявили, что организатором так называемого «теракта» является глава СБУ Василий Малюк.

В материале говорится, что взрывное устройство спрятали с помощью полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров. Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

Отмечается, что в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поступила в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз растаможили, заменив после этого часть сопроводительных документов.

Как установила экспертиза, 4 октября взрывчатку на автомобиле DAF перевезли через границу Грузии и России в пункте пропуска «Верхний Ларс». Уже через два дня ее доставили на оптовую базу в Армавире в краснодарском крае. Уже там бомбу загрузили в автомобиль International ProStar с прицепом. Машиной управлял гражданин РФ Махир Юсубов. Он должен был доставить пленку в оккупированный Симферополь.

Сообщается, что такие сложные перемещения ослабили внимания российских силовиков к грузу. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Для детонации было использовано взрывчатое вещество на основе гексогена. Предполагается, что это могло быть С-4 или РЕ-8.

Экспертиза установила, что детонатор, который также был скрыт пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора. Точка маршрута была задана заранее.

В материале говорится, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов Крымского моста, которые соединяли 235-ю и 236-ю опоры. Кроме того, взрыв повредил 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда.