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Удар по оккупированному Бердянску: уничтожена база военной техники РФ

  • 3.05.2024, 7:39
  • 1,496
Удар по оккупированному Бердянску: уничтожена база военной техники РФ

Эпицентр взрыва был в районе завода «Дормаш».

Во временно захваченном войсками России Бердянске в Запорожской области вечером в четверг, 2 мая, прогремели взрывы. По предварительным данным, прилет был по заводу «Дормаш», где располагались российские оккупанты.

Информацию о взрыве в микрорайоне Колония подтвердили в Бердянской городской военной администрации в Facebook. На месте начался пожар.

«Пожар в Бердянске. Около 20:20 жители Бердянска слышали взрыв, после чего огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония. Ждем уточненную информацию», – сказано в сообщении.

Telegram-канал «Бердянск Сегодня» написал, что на место пожара направились машины скорой помощи.

«Бердянцы писали в соцсетях, что было громко. После чего начался пожар. Пожарные и скорые направились на место. Ранее неоднократно сообщалось, что в Колонии на территории завода «Дормаш» оккупанты устроили базу для ремонта военной техники», – отметили авторы канала.

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко также отметил, что эпицентр взрыва был в районе завода «Дормаш», где расположены оккупанты.

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