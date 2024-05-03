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Организатор «голой вечеринки» Ивлеева призналась, что ездила на Донбасс

  • 3.05.2024, 8:21
Организатор «голой вечеринки» Ивлеева призналась, что ездила на Донбасс

Телеведущая решила прервать молчание.

Анастасия Ивлеева, «звезда» скандально известной в России «голой вечеринки», нарушила молчание и призналась в том, что ездила на оккупированные территории Украины.

По информации издания «Стархит», Ивлеева, которую жестко наказали за вечеринку, решила прервать молчание и ответить на все актуальные вопросы. Ивлеева стала гостьей шоу YouTube-канала «Лука Ебков».

В коротком анонсе можно услышать цитаты Ивлеевой из интервью. «В офисе проводятся обыски, растаскивают буквально, разворовывают», — жалуется некогда популярная телеведущая.

В тизере также есть намеки на посещение оккупированных россиянами украинских территорий. «Я была на Донбассе Донбасс — это не прачечная», — заявила Ивлеева.

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