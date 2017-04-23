Белорусские теннисистки вышли вперед в матче со швейцарками 23.04.2017, 14:33

На корте "Чижовка-Арены" сегодня завершается полуфинальный матч Кубка Федерации Беларусь — Швейцария.

Вначале на корт вышли первые номера обеих команд Александра Саснович и Тимеа Бачински. Белоруска отлично провела стартовую партию, выиграв ее со счетом 6:2 при двух брейках.

Второй сет прошел в более напряженной борьбе, Александра выигрывала 5:3, но дело дошло до тай-брейка, в котором удача оказалась на стороне Саснович - 7:2. Счет в матче стал 2:1 в пользу белорусской команды, сообщает БелТА.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке Арина Соболенко сыграет с Викторией Голубич. После их встречи пройдет парная игра, на которую у белорусок заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко, у швейцарок - Мартина Хингис и Белинда Бенчич.

В первый день соревнований Александра Саснович победила Викторию Голубич - 6:3, 5:7, 7:5, Тимеа Бачински выиграла у Арины Соболенко - 6:4, 7:5.