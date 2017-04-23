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Zara снова ищет директора магазина в Минске

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  • 23.04.2017, 19:20
Фото: AFP

Новости о приходе Zara в Минск появляются уже четвертый год – и до сих пор никакой конкретики.

Новости о приходе Zara в Минск появляются то тут, то там уже четвертый год – и до сих пор никакой конкретики, пишет citydog.by.

Эксперты подозревали, что магазины испанской марки откроют в Galleria Minsk, но там теперь очереди в турецкий Koton и польский Reserved – появилась версия, что девелоперы и представители Inditex Group, представляющей бренды Bershka, Zara, Pull&Bear и Stradivarius, не сошлись в цене. Теперь большинство экспертов сходятся на том, что в появлении заветной марки стоит рассчитывать только на Dana Mall.

Вчера на странице сообщества RetailStars, которое позицианируется как агрегатор вакансий в магазинах России и Беларуси, появилось объявление о поиске директора в фирменный магазин Zara. От потенциального кандидата ждут опыт работы на аналогичной позиции от 1 года, а обещают бесплатное обучение и бонусы от продаж.

На самом сайте, кстати, вакансии продавца нет, но любому желающему предлагают заполнить анкету, чтобы стать продавцом-консультантом, кассиром или менеджером будущего магазина.


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