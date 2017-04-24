Как белорусские политики предлагали возродить ВКЛ 24.04.2017, 13:42

Руководство БНР всегда рассматривало Великое Княжество Литовское как историческое воплощение белорусской государственности.

23 апреля 1918 года на переговорах в Вильнюсе с представителями Тарибы (литовское правительство – ред.) представители Рады БНР и белорусского населения Виленщины заявили, что политическим идеалом белорусов является возрождение Великого княжества Литовского как федерации Беларуси и Литвы, сообщает сайт Рады БНР radabnr.org.

«Руководство БНР всегда рассматривало Великое Княжество Литовское как историческое воплощение белорусской государственности. Во всех соответствующих информационных материалах говорится о преемственности Белорусской Народной Республики от Великого Княжества Литовского. Государственный символ ВКЛ - герб «Погоня» - был принят в качестве государственного герба и Белорусской Народной Республикой.

Исторические достижения Великого Княжества Литовского - это общее наследие белорусов, литовцев, поляков Виленщины и украинцев, которое должно объединить народы нашего региона», - говорилось в заявлении белорусской стороны литовскому правительству.