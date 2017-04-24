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В Венесуэле оппозиция призвала народ выйти на улицы

  • 24.04.2017, 13:59
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Фото: Reuters

Демократические силы призывают перекрыть главную автомагистраль страны.

Венесуэльская оппозиция призвала своих сторонников принять участие в очередной акции протеста, намеченной на понедельник. Соответствующее заявление сделал в воскресенье депутат Национальной ассамблеи (парламента) этой южноамериканской страны Ричард Бланко, пишет 24news.com.ua.

По его словам, в Каракасе манифестантам следует добраться до одной из важнейших автомагистралей города, которая носит название Дистрибуидор де Альтамира, и полностью перекрыть движение на ней. «Там мы и останемся столько времени, сколько будет необходимо, чтобы доказать нашу способность к противостоянию. Идея состоит в том, чтобы оставаться там как можно дольше «, — цитирует политика электронная версия газеты El Nacional.

Организаторы акции также призвали провести аналогичные митинги в других венесуэльских городах. Они предупредили, что участникам манифестации стоит взять с собой воду, еду, зарядные устройства для телефонов и надеть удобную одежду.

В последние недели Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного «Блока демократического единства», только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Кроме того, глава неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Гонсало Имиоб заявил, что с начала месяца в стране были задержаны почти 1,3 тысячи человек.

По последним данным, число погибших в ходе манифестаций в Венесуэле с начала месяца достигло 12 человек. Еще восемь человек лишились жизни во время попытки ограбления булочной, произошедшей в ночь на пятницу после очередных протестов. Представители правительства и оппозиции обвиняют в новом витке насилия друг друга.


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