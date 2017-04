Перевозивший «Бук» на Донбасс российский офицер получил около $5 тысяч от начальства 1 25.04.2017, 9:23

Бывший сослуживец узнал голос организатора транспортировки по территории Донбасса комплекса «Бук».

Голос организатора транспортировки по территории Донбасса комплекса «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому.

К соответствующему выводу в своем расследовании пришла редакция «Новой газеты».

Ранее международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки «Бук», с которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под псевдонимом «Хмурый».

Также публиковалась запись телефонного разговора «Хмурого» о катастрофе MH17.

При подготовке материала журналист «Новой газеты» поговорил с Дубинским по телефону, а затем отправил образцы аудиозаписей экспертам по анализу языка из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg).

Анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом «слепого теста» без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Эксперты не были знакомы с тем, когда, кому и по какому поводу говорилось то, что было предоставлено им в качестве материалов для исследования.

Руководил исследованием криминалист-аналитик и член исполкома IAFPA Йонас Линд.

Шведские специалисты проанализировали исключительно технические (акустические) параметры: тон, частоту и тембр голосов. Для оценки сходства эксперты из Гетеборгского университета использовали девятибалльные шкалу, утвержденную Шведским национальным экспертно-криминалистическим центром.

+4 соответствует высокой степени совпадения исследуемых голосов ( «с чрезвычайно высокой вероятностью голоса на записях принадлежат одному человеку»), -4 — малейшем ("голоса с высокой вероятностью принадлежат разным людям"), а нейтральный показатель в 0 баллов говорит о невозможности экспертов рассчитать вероятность сходства / различия.

Потратив 10 дней на исследования, шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для выводов количество материала.

«Таким образом, результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку + 2 балла», — сообщает «Новая газета».

«Указанный строго технический анализ и другие собранные нами свидетельства подтверждают, что голос организатора транспортировки комплекса «Бук» по территории Донбасса принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому», — отмечается в материале.

Кроме того, издание пообщалось с бывшим сослуживцем Дубинского Сергеем Тиуновым, лидером самообороны Запорожья и ветераном боевых действий в Афганистане.

Тиунов рассказал о том, что лично общался с Дубинским после катастрофы МН17, когда приезжал забирать из плена «ДНР» украинских военных.

Газета цитирует разговор двух мужчин.

«Видишь, как жизнь сложилась, Сергей, — сказал «Хмурый». — В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту».

Тиунов вспоминает, что в ответ не сдержался: «Но пассажирский самолет по-бандитски сбили вы!», — сказал он и отметил, что по лицу увидел, как это задело его собеседника.

Дубинский ответил: «Ты же не думаешь, что это я сделал [сам]?» А потом показал пальцем наверх: «Это же сделали уроды из Москвы!».

Позже, как рассказал Тиунов, боевики придумали легенду о том, что «Боинг» якобы сбил украинский летчик на СУ.

По сведениям российского издания, «Хмурый» также воевал в Чечне, где представлялся журналистам как «специалист по диверсиям», объясняя, что воюет с теми, кто «не хочет жить по нашим русским законам, не хочет молиться нашей вере».

В «ДНР» же он занимал должность «заместителя министра обороны» и возглавлял военную разведку самопровозглашенной «республики».

При этом как минимум до середины 2015 годы Дубинский получал выплаты от Министерства обороны России (более 300 тыс рублей в 2015-м).

Из «ДНР» он в итоге был изгнан «за мошенничество и отъем собственности у местных жителей». Подтвердить данные сведения издание не может, однако им удалось узнать, что по возвращении из Донецка в Ростов в 2015 году Сергей Дубинский зарегистрировал на свое имя несколько автомобилей, в том числе люксовый внедорожник Volkswagen Tiguan.

Напомним, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.