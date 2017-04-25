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Всех пострадавших белорусов в ДТП в Польше сегодня доставят домой

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  • 25.04.2017, 13:31
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Фото: jarosław kosmatka/dziennik łódzki

По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию - автобус был застрахован на такой случай.

Всех пострадавших белорусов в ДТП в Польше доставят домой, сообщил БелТА представитель компании-перевозчика. Автобус с более 40 белорусскими туристами попал в аварию на автодороге М2 между Варшавой и Лодзью, он вез людей в Гродно после экскурсии в Прагу. Сообщалось о 17 пострадавших, которым потребовалась помощь медиков.

Турпоездку осуществляла гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».

«Как только поступила информация о ДТП, мы сразу же отправили в Польшу еще один автобус, на данный момент собираем пассажиров, чтобы привезти их домой. Практически все уже находятся в автобусе, в Варшаве заберем и тех гродненцев, которые были доставлены в больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. Таким образом сегодня в Гродно привезем всех участников турпоездки, включая женщину, которую перевозили в больницу Варшавы на вертолете, - у нее перелом ключицы», - уточнил представитель перевозчика.

По его словам, среди участников поездки не было детей. По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию - автобус был застрахован на такой случай.

По сообщению польских СМИ со ссылкой информацию местной полиции, ДТП произошло около 4 утра. Автобус, двигавшийся в направлении Варшавы, съехал в кювет и опрокинулся. Причина ДТП выясняется.


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