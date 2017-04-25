Путин проигрывает на всех фронтах 1 Андрей Пионтковский

25.04.2017, 16:59

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Политические тенденции сейчас явно не в пользу Кремля.

После инцидента с миссией ОБСЕ в Москве вспомнили, что Донбасс является частью Украины

Говоря о ситуации с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ, следует отметить очень любопытную реакцию российского МИДа, выразившего возмущение отсутствием безопасности для миссии ОБСЕ на территории Украины. В Москве вспомнили, что Донбасс является частью Украины.

Естественно, ответственность ложится на территориальные структуры, которым принадлежит власть в регионе. Не столько на так называемых сепаратистов, сколько на Москву, полностью контролирующую там ситуацию. Не думаю, правда, что это приведет к каким-то драматическим изменениям, но в глазах Соединенных Штатов, особенно сейчас, когда администрация Трампа только формулирует свое отношение к Украине, этот случай не будет способствовать укреплению российских позиций.

Этот случай, конечно, обсуждался и в ходе телефонного разговора Порошенко с Тиллерсоном. Американцы всегда очень чувствительны к потере своих граждан. Но сам разговор, вероятно, носил более широкий характер.

Поддержка Украины – не новая позиция США, она уже неоднократно выражалась. А что касается сохранения санкций по Минску и Крыму, то они очень разные. Наиболее болезненны, конечно, минские санкции. Крым – это больше путешествия и передвижение крымских и некоторых российских чиновников.

Снятие санкций по Минску, и это было дословно сформулировано Тиллерсоном, связывается с выполнением Москвой таких ключевых условий, как вывод войск и передача контроля над границей. Кстати, нужно отметить новую позицию Кремля относительно Донбасса. Очевидно, что попытка легализировать «Лугандонию» в составе Украины провалилась, несмотря на определенное давление Франции и Германии на официальный Киев. Теперь же Москва делает ставку на повышение субъектности этой территории: признание паспортов, введение рубля, переподчинение экономических объектов и т.д. Так что де-факто минские соглашения мертвы, они никогда не будут выполнены. А значит и санкции сохранятся.

Что касается изменений нормандского формата после президентских выборов во Франции. Начнем с того, что победа Ле Пен невозможна: несмотря на поддержку ее кампании Кремлем, основная ставка Москвы делалась именно на Фийона. Думаю, что позиция Макрона будет даже более проукраинской и антипутинской чем позиция Олланда.

Мы видим, что вектор настроения в Европе изменился. В последнее время можно было наблюдать целую серию поражений планов Москвы: в Нидерландах, во Франции, очевидно, что и Меркель сохранится у власти в Германии. Так что политические тенденции сейчас не в пользу Кремля.

Андрей Пионтковский, nv.ua