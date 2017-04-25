Макрон: Еще полтора месяца назад никто не говорил, что я могу победить 25.04.2017, 22:44

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Кандидат в президенты Франции намерен «до последнего отстаивать интересы лагеря прогрессивных сил».

Кандидат в президенты Франции, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон, занявший первое место по итогам состоявшегося в воскресенье первого тура выборов, признал, что, несмотря на положительные прогнозы и данные опросов, окончательная победа ему еще не гарантирована. Как сообщило Agence France-Presse, соответствующее заявление он сделал во время предвыборной поездки в город Гарш, расположенный в Парижском регионе, передает ТАСС.

«Еще полтора месяца назад никто не говорил, что я могу победить. Я - живой пример того, что составители прогнозов были неправы», - заметил Макрон, комментируя результат первого тура, в котором он опередил считавшуюся долгое время главным фаворитом главу «Национального фронта» Марин Ле Пен.

При этом политик признал, что победу на этих выборах ему праздновать еще рано. «Я никогда не считал, будто что-либо выиграно. В течение двух недель я продолжу биться и буду до последнего отстаивать интересы лагеря прогрессивных сил», - добавил он.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. В соответствии с окончательными данными МВД республики, обнародованными в понедельник, первое место занял Макрон, набрав 24,01% голосов. Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%.

Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готов поддержать 61% избирателей, тогда как в пользу Ле Пен высказываются 39% респондентов. Второй тур выборов пройдет 7 мая.