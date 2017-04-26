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Евро резко подорожал на торгах в Минске

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  • 26.04.2017, 14:35
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На валютных торгах 26 апреля белорусский рубль сдал к официальной валюте 19 стран «еврозоны».

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0287 рубля (1,43%) до 2,0409 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0069 рубля (0,37%) и составил 1,8694 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0177 рубля (0,53%) и составил 3,3177 белорусского рубля за 100 российских.


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