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Франсуа Олланд призвал министров мобилизоваться в поддержку Макрона

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  • 26.04.2017, 14:49
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Франсуа Олланд

Марин Ле Пен должна получить во втором туре как можно более низкий результат.

Президент Франции Франсуа Олланд призвал всех министров приложить усилия, чтобы кандидат ультраправых Марин Ле Пен получила на президентских выборах как можно более низкий результат.

Об этом заявил представитель французского правительства Стефан Ле Фоль, сообщает Le Figaro (перевод – eurointegration.com.ua).

По его словам, во время встречи с министрами глава государства попросил их "быть полностью вовлеченными в кампанию до второго тура выборов, чтобы Марин Ле Пен получила как можно более низкий результат".

"Сегодня важно быть полностью мобилизованными в этой кампании", - процитировал представитель правительства Олланда.

Напомним, лидер движения "Вперед", независимый кандидат Эммануэль Макрон в первом туре выборов президента Франции получил 24,01% голосов избирателей. На втором месте - Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.

Франсуа Олланд после первого тура заявил, что во втором туре будет голосовать за Макрона и предостерег Францию от выбора ультраправого президента.


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