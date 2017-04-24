Макрона поддержал президент Франции Олланд и политические соперники 24.04.2017, 8:28

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Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

На международном уровне победу Макрона в первом туре приветствовали от имени Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 21,53%.

Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него, сообщает ВВС.

Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.

Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.

На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.

Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.