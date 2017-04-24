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Макрон победил в первом туре выборов президента Франции

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  • 24.04.2017, 7:35
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Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.

Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов. Такие данные министерства внутренних дел республики приводит агентство Reuters (перевод – ТАСС).

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,91% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,64% избирателей.

В понедельник официально начинается новый этап предвыборной кампании, борьба теперь развернется между Макроном и Ле Пен. Решающее голосование, согласно закону, пройдет ровно через две недели после первого тура - в воскресенье, 7 мая. По его итогам определится имя 25-го президента Франции, который сменит в Елисейском дворце Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй пятилетний срок.


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