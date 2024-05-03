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В Тбилиси снова вспыхнули протесты

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  • 3.05.2024, 22:07
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В Тбилиси снова вспыхнули протесты

Люди идут от парламента к офису партии власти.

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», акции проходят в двух местах.

Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису «Грузинской мечты». Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы «Параграф», где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщали о задержании на этом митинге одного человека, якобы за ругань в адрес сотрудника МВД.

Как известно, резонансный законопроект об «иноагентах», несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

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