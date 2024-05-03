В Тбилиси снова вспыхнули протесты 1 3.05.2024, 22:07

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Люди идут от парламента к офису партии власти.

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», акции проходят в двух местах.

Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису «Грузинской мечты». Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Despite Easter holidays, the number of protest marchers in Tbilisi remains high. #Tbilisiprotests 🎥 Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/LUPWyn5QqT — Civil.ge (@CivilGe) May 3, 2024

Еще одна акция проходит возле гостиницы «Параграф», где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

Protesters have blocked the road near the Paragraph Hotel on Liberty Square. 🎥 Guram Muradov/Civil ge pic.twitter.com/rA2t7JIpJc — Civil.ge (@CivilGe) May 3, 2024

В полиции сообщали о задержании на этом митинге одного человека, якобы за ругань в адрес сотрудника МВД.

Как известно, резонансный законопроект об «иноагентах», несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.