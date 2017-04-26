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Минчанин добивается исключения из жировки отчислений на капремонт

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  • 26.04.2017, 18:38
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Деньги высчитывают, а капремонт никто не делает.

Белорусы начинают проявлять все больше интереса к жировкам. Внимательное изучение платежки дает порой неожиданные результаты. Но одна из самых критикуемых строчек в этом документе — отчисление на капремонт. Редкий житель старого дома не пожалуется — платим-платим всю жизнь, а ремонта как не было, так и нет. Об относительной несправедливости взимания денег наперед задумались некоторые горожане и высказали свое решительное «нет» отчислениям на капремонт, пишет «Онлайнер».

Один из минчан создал петицию, которую уже поддержали более 90 человек, где усомнился в правильности взимания денег до начала капремонта — мол, затрат еще нет и возмещать нечего.

«На текущий момент во всех жировках, которые рассылает ЖКХ потребителям своих услуг, значится графа о возмещении затрат на капитальный ремонт, — объясняет автор петиции. — Согласно статье 31 части 1 Жилищного кодекса РБ в платежных документах должны быть указаны тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, а также объемы оказанных жилищно-коммунальных услуг и перечень оказанных жилищно-коммунальных услуг по многоквартирному жилому дому.

Также согласно статье 31 части 5 Жилищного кодекса РБ плата за капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме ежемесячно вносится собственником жилого и (или) нежилого помещения, нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, арендатором жилого помещения, членом организации застройщиков, дольщиком, заключившим договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, для возмещения затрат по капитальному ремонту в доле, соразмерной общей площади принадлежащих и (или) занимаемых ими жилых помещений в жилом доме, по тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами.

Учитывая, что затраты возникают только тогда, когда капитальный ремонт произведен и известна сумма фактических затрат, наличие данной строки и сумм в жировках граждан Республики Беларусь является странным и должно быть исключено».

Автор петиции полагает, что данная статья расходов должна появляться только тогда, когда капитальный ремонт фактически уже произведен, и затраченная сумма должна распределяться среди собственников жилых помещений отремонтированного здания согласно установленным тарифам и затраченным суммам.

В словах минчанина есть доля правды: всю жить платить, но так и не увидеть капремонт обидно. Не менее обидно попасть и на «усеченный» вариант, когда ни утеплять дом, ни менять окна не будут. Но опять же избери коммунальщики такой подход, сложно представить, насколько огромными стали бы цифры в жировках после того, как все манипуляции с домом были бы проведены. А как считаете вы, платить за капремонт надо до или после?


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