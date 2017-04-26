США испытали межконтинентальную баллистическую ракету 7 26.04.2017, 21:33

Учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III прошел в ночь на 26 апреля.

Американские вооруженные силы совершили испытательный пуск ракеты Minuteman III - единственной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования в США.

Как сообщают СМИ со ссылкой на военных, пуск провели с базы Ванденберг в Калифорнии.

Ракета пролетела 4200 миль (6,8 тыс. км) и поразила цель на полигоне на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

Телеканал Fox News опубликовал видео учебного пуска американской баллистической ракеты Minuteman III, который прошел в ночь на 26 апреля.