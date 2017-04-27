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Трансляция полуфинала «Евровидения» пройдет на белорусском языке

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  • 27.04.2017, 18:19
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NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале под номером 14.

«Слоган конкурса в этом году Celebrate Diversity, поэтому нам хотелось показать миру, в том числе, разнообразие белорусского языка, ведь „Евровидение“ активно смотрят белорусы в других странах», — рассказал журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин, который будет комментировать второй полуфинал «Евровидения» на белорусском языке, передает tut.by.

Как рассказал Перлин, он планирует «не только традиционно следить за комментариями зрителей в социальных сетях Twitter и Facebook, но и впервые в Instagram отражать то, что происходит в комментаторской кабине в конкретную минуту».

Напомним, прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести пропагандистские телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24», а также официальный сайт медиахолдинга tvr.by.

Группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале под номером 14.

Вместе с многомиллионной аудиторией «Евровидения» за своего фаворита во втором полуфинале и в финале смогут проголосовать и белорусские телезрители. В соответствии с правилами конкурса, зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Результаты голосования от Беларуси во второй раз объявит певица Алена Ланская, которая представляла страну на «Евровидении-2013».


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