Клип Лявона Вольского объединил музыкантов и фанатов 28.04.2017, 9:29

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: charter97.org/Иван Межуй

За 10 дней до большого концерта в Вильнюсе, Лявон Вольский представил клип «Спявайце», снятый режиссером Матвеем Сабуровым.

В нем объединились участники краудфандинга альбома «Псіхасаматыка» и музыканты их Беларуси, Литвы, Украины, России и Германии.

В краудфандинге альбома «Псіхасаматыка», который вышел в ноябре 2016, приняли участие более 600 человек из 30 стран мира. В съемках клипа «Спявайце» по желанию принимали участие те, кто сделал самые большие взносы.

Среди музыкантов, которые принимали участие в клипе, самые разные представители белорусской музыкальной сцены: от Akute, «J:морс», «Без билета», Trubetskoy до Gods Tower, «Дай дарогу!», Re1ikt, Tonqixod. Помимо этого свои видео прислали группы «Тартак» (Украина) и Biplan (Литва), лидер группы «Наив» (Россия) и автор-исполнитель Stoppok (Германия).

— Так получилось, что клип объединил тех, кто обычно находится на сцене с теми, кто находится перед ней, — рассказал tut.by Лявон Вольский. — Люди, которые перечисляли деньги, — они из разных стран, у них разные профессии, разный возраст, разный жизненный опыт. Музыканты — также из разных групп, разных стран, играют в разных стилях. Поэтому получился своего рода интеграционный клип. Мне кажется, что интеграция — объединение музыкантов с музыкантами, слушателей со слушателями, музыкантов со слушателями — это то, чего нам сейчас очень не хватает. Эта интеграция, это взаимопонимание — то, что всех нас спасет.

8 мая Лявон Вольский с белорусско-норвежским коллективом представит в Вильнюсе большую программу «172», которая охватит все периоды его творчества: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка».