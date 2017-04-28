МВФ доложили, куда уходят государственные средства Беларуси 27 28.04.2017, 10:47

Доклад о нецелевом использовании денег белорусским руководством представлен руководителю миссии МВФ по Беларуси Питеру Долману.

Авторы доклада – Денис Казакевич магистр инженерных наук (Бельгия) и Маргарита Акулич, кандидат экономических наук, доцент (Беларусь).

Сайт Charter97.org приводит документ без сокращений.

25 апреля состоялся телефонный разговор между руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом, сотрудником по связям с общественностью Марджори Энрикез и одним из авторов доклада Денисом Казакевичем. Он презентовал доклад по нецелевому использованию госсредств руководством Беларуси. Представители МВФ внимательно выслушали приведенные аргументы.

Руководитель миссии МВФ по Беларуси поблагодарил за предоставленную информацию и отметил, что работники МВФ обсудят между собой вопросы, затронутые в ходе беседы.

В этом докладе приведены избранные примеры нецелевого использования госсредств руководством Беларуси. Все примеры взяты из открытых источников.

Резюме

Экономика Беларуси постоянно сталкивается с кризисами. Для возникновения устойчивого роста экономики необходимы структурные реформы. Но, к сожалению, у руководства Беларуси имеется долговременная последовательная история нежелания эти реформы проводить.

После кризиса 2011 года были осуществлены некоторые небольшие структурные преобразования, но это было сделано из-за давления внешних факторов. Принятые меры отличались непоследовательностью и имели временный характер.

Руководство Беларуси никому не подотчетно и уровень доверия к нему невысок. Поэтому нет оснований полагать, что если нынешнему белорусскому руководству предоставить финансовую поддержку, она будет использована на проведение именно структурных реформ.

Руководство Беларуси финансово поддерживает в первую очередь силовые и иные структуры, деятельность которых направлена на подавление гражданского общества.

Вторым приоритетом расходов является все, что связано с госпропагандой. Поэтому есть повод считать, что любая финансовая поддержка, предоставленная руководству Беларуси, будет направлена, прежде всего, на подавление гражданского общества и на поддержку госпропаганды.

Проблемы намерений, доверия и подотчетности

Представители МВФ неоднократно заостряли внимание в своих дискуссиях с белорусскими властями на том, что для того, чтобы разорвать порочный круг кризисов и привести экономику к устойчивому росту, необходимы структурные реформы. В 2015 и в 2016 годах представители МВФ прямо подчеркивали важность сильной приверженности к значительным рыночно-ориентированным реформам на самом высоком уровне.

К сожалению, нет оснований полагать, что руководство Беларуси (особенно на самом высоком уровне) привержено к реформам. Лукашенко продолжает заявлять публично, что он не станет проводить никакие либеральные реформы в Беларуси (последнее его заявление по этому поводу было сделано 21 апреля 2017 г.)

У руководства страны имеется последовательная история нежелания проведения структурных реформ. Более того, в прошлом, руководство Беларуси отменило многие меры, рекомендованные представителями МВФ, сразу же после того, как программа 2009—10 г. г. по выделению кредита Беларуси завершилась. В связи с этим кардинальным пересмотром подходов возникают вопросы о доверии к руководству страны. Эти вопросы ставят под сомнение любые планы и декларации о намерениях, о которых руководство Беларуси заявляет в связи с будущим возможным кредитом МВФ.

Белорусское руководство свернуло начатые структурные реформы сразу же по окончании предыдущей кредитной программы МВФ для Беларуси.

В 2009 году власти продемонстрировали, что у них есть «четкая стратегия для решения стоящих перед ними проблем». Были разработаны солидные планы структурных реформ в ключевых областях. В 2009 году МВФ утвердил кредитную программу для Беларуси на 2,46 миллиарда долларов, рассчитанную на 15 месяцев. Главная цель программы состояла в том, чтобы увеличить устойчивость национальной экономики к внешним шоковым воздействиям. Во время действия программы в данном направлении был достигнут некоторый прогресс. Однако, по завершении программы многие из принятых мер были отменены. Этот разворот на 180 градусов стал важным фактором, который поспособствовал развитию серьезного кризиса в 2011 году.

В связи с кардинальным пересмотром подходов возникают вопросы о том, можно ли доверять руководству страны при заключении с ним соглашений.

Белорусское руководство не продемонстрировало подлинной приверженности к проведению структурных реформ.

У руководства страны имеется последовательная история нежелания проводить структурные реформы. После развития серьезного кризиса в 2011 году руководство частично провело некоторые из реформ, рекомендованных МВФ. Однако это были непоследовательные, временные, частичные и обусловленные исключительно внешним давлением меры. При этом наименьший прогресс (если таковой имел место вообще) был достигнут в отношении структурных реформ. В области приватизации, реструктуризации госпредприятий и создания эффективной системы соцподдержки для населения прогресса не было вовсе.

Позднее, в 2014 году, представители МВФ еще раз подчеркнули необходимость более основательных и всеобъемлющих структурных реформ. Представители же белорусских властей отметили в ответ, что вместо основательных структурных реформ они предпочитают всего лишь частичную постепенную реализацию некоторых из реформ. Наконец, в 2016 году наименьший прогресс снова был достигнут именно в отношении структурных реформ.

К осени 2016 года, в нарушение рекомендаций МВФ, не произошло увеличения пособий по безработице, не были разработаны планы масштабной приватизации, госпредприятия продолжали выполнять спущенные сверху планы по количеству выпускаемой продукции.

Руководство Беларуси никому не подотчетно в своих действиях. Политическая ситуация в Беларуси такова, что судебная и законодательная ветви власти находятся под полным контролем власти исполнительной. Президентские указы де факто важнее конституции. Из-за этого и законодательство, и практика правоприменения могут резко измениться в любой момент. По причине наличия такого политического ландшафта нет прозрачности и подотчетности в госрасходах. Поэтому нет абсолютно никаких гарантий, что любые заявленные планы по проведению структурных реформ не будут отменены сразу же после окончания кредитной программы МВФ также, как это было в 2009 году.

Финансовые приоритеты руководства Беларуси

На протяжении более чем 20 лет руководство Беларуси в первую очередь финансирует КГБ, милицию (количество которой возросло в 7 раз со времен СССР), армию, прочие силовые структуры и другие организации, используемые для подавления гражданского общества. Вторым приоритетом являются отделы идеологической работы, государственные телеканалы и газеты, дорогостоящие мероприятия спортивного, культурного, военного и чисто идеологического характера, такие как хоккейные турниры и международные спортивные соревнования, ежегодные военные парады, ежегодный «фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки». Иными словами, вторым приоритетом в госрасходах является все, что связано с госпропагандой. В этом разделе приведены избранные примеры госрасходов, выявляющие систему приоритетов, в которых угнетение и пропаганда ценятся превыше всего.

Одна только заработная плата милиционеров обходится дороже, чем вся система здравоохранения или вся система образования. До конца неясно, сколько именно тратится на милицию, но очевидно, что эти траты составляют диспропорционально огромную часть государственного бюджета.

Степень внимания руководства страны к милиции можно оценить, просто взглянув на численность милиционеров в Беларуси. В 2010 году Беларусь была среди мировых лидеров по численности милиционеров (полицейских) на душу населения. Тогда эта цифра составляла 1442 милиционера на 100 тысяч населения. 2010 год стал последним годом, когда о численности милиционеров в Беларуси было официально сообщено публично. Это число на сегодняшний день остается высоким, согласно различным неофициальным оценкам, включая оценку генерала-лейтенанта милиции Мечислава Гриба.

Если использовать не самую максимальную оценку обшей численности милиционеров в 90 тысяч и не самую высокую оценку средней заработной платы в милиции в 600 долларов, то получается, что расходы на одну только зарплату милиционеров составляют 648 миллионов долларов в год. Точные цифры не раскрываются общественности, однако, если опираться на наши грубые расчеты по зарплате, то получается, одна только заработная плата милиционеров стоит дороже, чем вся система государственного здравоохранения и вся система государственного образования, вместе взятые.

Не может быть никаких сомнений, в том, что зарплата милиционеров существенно превалирует над расходами по любой из этих систем.

Следует заметить, что милиционерам для работы требуются спецсредства, униформа и множество других вещей. Милиционерам в Беларуси полагается субсидированное жилье, доступ к особому качественному здравоохранению для них самих и для членов их семей, высокая пенсия в 45 лет. Оценка годовой суммы на оплату труда милиционеров в 648 миллионов не включает в себя зарплату КГБ и других спецслужб. Следует отметить, что КГБ была и остается могущественной организацией, которая поглощает много финансовых ресурсов.

Военный бюджет в 2016 году был больше, чем бюджет, выделенный на системы здравоохранения и образования вместе взятые. В последние годы он увеличился. В 2016 году из государственных средств было выделено на военные нужды более 800 миллионов долларов. Это больше, чем расходы на всю систему государственного здравоохранения и всю систему государственного образования вместе взятые.

В сентябре 2017 в Беларуси будут проводиться большие совместные российско-белорусские военные учения. Ожидается, что это будут самые большие военные учения, когда-либо проводившихся на этих территориях. Точные расходы на них неизвестны, однако, очевидно, что эти учения — очень дорогостоящее мероприятие.

Белорусское руководство тратит больше на пропагандистские госСМИ, чем на фундаментальные научные исследования. В 2016 году руководство выделило 55 миллионов долларов на пропагандистские государственные «СМИ» (телеканалы и газеты). На фундаментальные научные исследования в 2016 году была выделена меньшая сумма, 47 миллионов долларов. Только однажды за последние 7 лет эти «СМИ» стоили меньше, чем пол-процента ВВП. Следует подчеркнуть, что расходы на пропагандистские «СМИ» составляют еле заметную часть расходов на продвижение государственной идеологии.

Во-первых, на каждой фабрике, на каждом заводе, в каждом учреждении, в каждой больнице, в каждой школе есть отдел по идеологической работе. Мы не можем знать, сколько эти отделы стоят. Это тайна за семью печатями. Однако ясно, что сотрудники отделов по идеологической работе получают зарплаты выше средней по стране.

Во-вторых, что более важно, регулярно проводятся дорогостоящие мероприятия, предназначенные для реализации целей пропаганды.

Военные парады стоят более 50 миллионов долларов в год. Каждый год в Беларуси проводится, как минимум, один военный парад. Иногда бывает и чаще. Масштабы парадов могут отличаться, поэтому тяжело подсчитать точные расходы, однако известно, что оценочная стоимость одного парада в грубом приближении составляет 50 миллионов долларов.

Фестиваль «Дожинки» стоит более 100 миллионов долларов в год. Дожинки — это традиционный сельский праздник урожая. Впервые устроить грандиозное пропагандистское мероприятие из древнего языческого праздника придумали в коммунистической Польше в конце сороковых годов. В современной Беларуси «фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки» широко и активно используется для пропагандистских целей. В месте проведения фестиваля перед его началом проводятся ремонтные работы. Обычно не раскрывается, сколько денег потрачено на ремонт и сколько на сам фестиваль. С 1996 по 2014 г.г. фестиваль проводился ежегодно в одном из городов Беларуси, каждый год в разном. С 2008 года стоимость «Дожинок» не опускалась ниже отметки в 100 миллионов долларов. С 2015 года фестиваль проводится в шести городах, Беларуси, каждый год в разных.

Трудно определить точную стоимость «Дожинок» в 2015 и последующих годах. Однако ясно, что это грандиозное пропагандистское мероприятие, требующее огромных финансовых ресурсов, которые могли бы использоваться более рационально.

Примеры плохого финансового менеджмента

Приоритетами в госрасходах, как уже упоминалось, являются аспекты угнетения и пропаганды. Но все-таки бывают случаи, когда белорусское руководство пытается направлять средства, находящиеся в его распоряжении, на улучшение благосостояния народа Беларуси. Проблема, однако, в том, что для этого оно обычно выбирает экзотические и финансово несостоятельные способы. В этом разделе приведены два примера плохого финансового менеджмента. Многие другие примеры, такие как поддержка убыточных госпредприятий можно найти в докладах МВФ.

Постройка убыточных ледовых дворцов стоила более 800 миллионов долларов. Стоимость постройки тех ледовых дворцов, которые были открыты с 2008 года, составила более 800 миллионов долларов. Начиная с 1999 года, число ледовых дворцов в стране взлетело с 4 до 32. Подавляющее большинство из них — глубоко убыточные объекты, которые лежат тяжелым бременем на местных бюджетах. Эти ледовые дворцы не могут рассматриваться как рациональная долговременная инвестиция в здоровье населения, хотя бы потому, что в стране есть нехватка самого необходимого современного медицинского оборудования. Иными словами, за гораздо-гораздо меньшие деньги можно было бы спасти большое количество жизней, которые, к огромному сожалению, спасены не были, так как у врачей просто не имелось необходимого оборудования и условий для спасения этих жизней: современных дефибрилляторов, современных реанимобилей и многого другого (список очень длинный).

Агрогордки — это неудачное вложение капитала

Целью государственной программы по устойчивому развитию села было привлечение людей к переселению из городов в сельские местности. В связи с этой целью были построены многие тысячи так называемых «президентских» домов (как будто это не деньги самих же белорусов, а личный подарок) в более, чем 1500 населенных пунктах по всей стране . Общая стоимость всего проекта не раскрывается, однако легко подсчитать, что она составляет, как минимум, сотни и сотни миллионов долларов, так как, по сообщениям в прессе, один «президентский» дом стоит примерно 40 тысяч долларов. Плохо спланированная программа во многих случаях оказалась дорогостоящим провалом, выбрасыванием денег на ветер. Тысячи домов по всей стране, на сегодняшний день, остаются пустыми.

Выводы

Белорусское руководство не продемонстрировало приверженности к структурным экономическим реформам. Более того, оно никому не подотчетно и уровень доверия к нему невысок. Значит, доверять ему недальновидно.

Нет оснований полагать, что если нынешнему белорусскому руководству предоставить финансовую поддержку, она будет использована на проведение структурных реформ.

У белорусского руководства имеется долговременная последовательная история преимущественной финансовой поддержки госаппарата для угнетения гражданского общества и для госпропаганды. Поэтому есть все основания полагать, что любая финансовая поддержка, предоставленная руководству Беларуси, будет направлена, прежде всего, на подавление гражданского общества и на поддержку государственной пропаганды.