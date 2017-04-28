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Cегодня родился генерал БНР Киприан Кондратович

  • 28.04.2017, 14:05

Кондратовича можно назвать «отцом белорусской армии».

28 апреля 1859 г. в Лидском уезде родился Киприан Кондратович - белорусский и военный деятель, генерал, член Народного Секретариата БНР, пишет radabnr.org.

Учился в Лидской уездной дворянской школе, военную службу начал в 1875 г. в Вильнюсе.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. в рядах гренадерской корпуса. Через несколько лет после войны, во время обучения в академии, написал книгу Плевна и гренадеры 28 ноября 1877 года», которая получила широкий резонанс и хорошо известно историкам Русско-турецкой войны 1877-78 гг.

Участвовал в китайской кампании 1900 г. и в Русско-японской войне. В 1900 г. по формулировкой "за боевые награды", раньше срока, Кондратович был удостоен ранга генерал-майора. 20 августа 1904 году за боевые достижения в ходе Русско-японской войны ему присвоен ранг генерал-лейтенанта, вновь досрочно. Во время войны с Японией ранен, награжден Орденом св. Георгия 4-й степени.

В межвоенный период занимал высокие военные посты в Беларуси, Туркестане и на Кавказе.

06.12.1910 г. Кондратович удостоен ранга генерала от инфантерии - наивысшего военного ранга Российской Империи в мирное время.

За 42 года службы в российском императорском войске Киприан Кондратович был награжден почти всеми высшими орденами Российской Империи:

    Св. Станислава 3-й ст. (1885);

    Св. Анны 3-й ст. (1891);

    Св. Станислава 2-й ст. (1896);

    Св. Анны 2-й ст. (Одна тысяча восемьсот девяносто-девять);

    Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1902);

    Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1904);

    Св. Анны 1-й ст. с мечами (1905);

    Золотая оружие (1906);

    Св. Георгия 4-й ст. (17.07.1906);

    Св. Владимира 2-й ст. (04.06.1909; 03.07.1909);

    Белого Орла (06.12.1912).

Во время Первой Мировой войны командовал корпусом в составе армии генерала Самсонова.

В 1917 г. Киприан Кондратович присоединяется к белорусскому национальному движению. На съезде белорусских военнослужащих Западного фронта он избирается в Центральную Белорусский Военную Раду. Генерал взял на себя работу по формированию белорусских полков на Западном фронте.

Сохранился стихотворный наказ белорусским солдатам от имени генерала Кондратовича:

Не заб’юць Пагоню і ня спыняць.

І Беларусь не запалоняць,

Ня зьнішчаць нас, не забароняць,

Жаўнеры ёсьць. Ёсьць ваяры.

Ёсьць абаронцы.

В 1918 году вместе с другими членами Минского Белорусского Народного представительства принят в состав Рады БНР. В составе правительства БНР во главе с Романом Скирмунтом Кондратович назначен министром военных дел.

В 1919 г. участвовал в Парижской мирной конференции.

После отхода Рады БНР и белорусских воинских частей на территорию Литовской Республики, Кондратович на короткое время был вице-министром обороны Литвы.

Умер в 1932 г., похоронен в Вороново.


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