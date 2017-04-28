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Тиллерсон: США готовы принять военные меры против КНДР

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  • 28.04.2017, 18:23
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Рекс Тиллерсон
Фото: РБК

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон считает необходимым также усилить финансовую изоляцию КНДР.

США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР, хотя предпочитают дипломатические и экономические, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По словам Тиллерсона, угроза нанесения Пхеньяном удара по Японии и Южной Корее реальна, а обретение КНДР возможности нанести удар по континентальным Соединенным Штатам - это лишь вопрос времени. «Угроза ядерного удара КНДР по Токио или Сеулу реальна. И это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет располагать возможностями нанести удар по континентальным США», - сказал он.

Глава американской дипломатии заявил, что политика «стратегического терпения» в отношении КНДР закончилась, международному сообществу пора «оказать новый нажим» - дипломатический и экономический - на Пхеньян.

«Политика стратегического терпения закончилась, если мы будем продолжать это терпеть, это будет означать, что мы будем принимать ядерную КНДР. И время для того, чтобы действовать, у нас закончится. В свете растущей угрозы настало время оказать новый нажим на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от этого опасного поведения», - сказал он.

Глава Госдепартамента «призвал СБ ООН действовать» и «сообща выработать совместный новый подход и увеличить дипломатическое давление на режим» КНДР.

«Соединенные Штаты начинают новую кампанию, которая ориентируется на наши собственные соображения национальной безопасности. Это приветствуют и многие другие государства, которые беспокоятся за свою безопасность», - указал шеф американской дипломатии.

«КНДР не нуждается в ядерном военном потенциале», - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты считают необходимым усилить финансовую изоляцию КНДР, ввести против Пхеньяна новые санкции и ужесточить уже действующие рестрикции.

«В свете последних действий Северной Кореи нормальные отношения с ней невозможны», - сказал он. Тиллерсон предложил международному сообществу немедленно предпринять шаги против КНДР на трех конкретных направлениях.

«Во-первых, мы призываем страны - члены ООН полностью выполнить принятые ими на себя обязательства в отношении КНДР, - сказал он. - Это включает все меры, предусмотренные резолюциями (СБ ООН) 2321 и 2270». «Те страны, которые не выполняют эти резолюции, полностью дискредитируют данный орган», - заявил госсекретарь, имея в виду СБ ООН.

«Во-вторых, мы призываем страны приостановить дипломатические отношения с КНДР или понизить их уровень, - продолжал Тиллерсон. - КНДР злоупотребляет своими дипломатическими привилегиями для финансирования своих незаконных программ по развитию ядерных и ракетных технологий».

«В-третьих, мы должны усилить финансовую изоляцию КНДР, - сказал госсекретарь США. - Мы должны ввести новые санкции против северокорейских организаций и лиц, поддерживающих оружейную и ракетную программы, а также ужесточить те (рестрикции), которые уже действуют».

Тиллерсон предупредил, что США «без колебаний станут вводить санкции» против организаций и лиц в третьих странах «за поддержку незаконной деятельности КНДР».

При этом глава Госдепа сообщил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать помощь КНДР после того, как Пхеньян начнет сворачивать свою ядерную и ракетную программы. «Соединенные Штаты уже предоставили $1 млрд помощи Северной Корее. Мы рассчитываем возобновить наш вклад (в оказание помощи этой стране), как только КНДР начнет сворачивать свою ракетную и ядерную программы», - сказал он.

При этом глава Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в КНДР и не хотят угрожать народу этой страны. «Наша цель - не смена режима (в КНДР). Мы также не хотим угрожать северокорейскому народу или дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал он.


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