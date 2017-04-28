Два белорусских приложения стали финалистами престижной премии 1 28.04.2017, 19:43

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Приложения белорусов вошли в тройку финалистов премии Appy Awards в номинация «Музыка».

Два белорусских мобильных приложения стали финалистами престижной международной премии Appy Awards. Такая информация размещена на сайте премии.

Мобильные музыкальные приложения Beat Maker Go! и Piano, разработанные белорусской ИТ-компанией Gismart, вошли в тройку финалистов премии Appy Awards в номинация «Музыка». Всего в финал в этом году вышли более 90 приложений, которые будут соревноваться в более 30 номинациях.

Gismart занимается созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. У компании два офиса - в Минске и Лондоне.

Премия для мобильных приложений Appy Awards проводится ежегодно. Церемония награждения победителей в нынешнем году пройдет 17 мая в Нью-Йорке.