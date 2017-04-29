Бьорндален: Я очень хорош в смене подгузников 3 29.04.2017, 10:22

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Уле Эйнар Бьорндален

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален дал веселое интервью норвежскому телеканалу TV2.

Спортсмен рассказал TV2 (перевод — tut.by), каков он в роли папы шестимесячной дочки Ксении.

— У тебя полгода назад родилась дочка Ксения. Каково это — быть отцом маленького ребенка?

— Совершенно потрясающе. Столько всего нового, чего я раньше не пробовал в жизни. Я просто наслаждаюсь этим. Вы же сами родители, так что знаете, каково это (обращается к ведущим Томасу и Харальду).

— Ты стал немного сумасшедшим? Целуешь дочку? Я, к примеру, постоянно целую своего сына…

— Конечно, я делаю это. Все время, когда только могу. Это просто здорово.

— Это так замечательно, и они вообще не выражают протест…

— Ага, совсем не как их мамы… (Смеются)

— Ну, а как складывается схема подготовки с шестимесячной Ксенией?

— Достаточно неплохо. Это непросто сделать без помощи других и очень хорошей мамы. Дарья справляется отлично. Также помогают теща и няня. Без этого у нас не было бы шансов.

— Ты известен своим внимательным отношением ко деталям и организаторскими способностями. В роли папы ты тоже этим занимаешься?

— Пытаюсь. Это необходимо делать, чтобы все работало. Есть только одна вещь, которая меня напрягает — это перелеты. Мы постоянно все планируем, но когда ребенок в самолете делает свои дела в подгузник и все это поднимается уже до шеи и приходится менять памперс… Ты все равно не можешь быть готов к этому. Но делать все же приходится.