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Американские морпехи вернулись в Афганистан

  • 29.04.2017, 13:09
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Фото: AFP

Пентагон отправил в провинцию Гильменд 300 морских пехотинцев - впервые после завершения военной операции НАТО в 2014 году.

Группа из 300 американских пехотинцев снова размещена в афганской провинции Гильменд. Командующий силами США и НАТО в Афганистане Джон Николсон принял участие в торжественной церемонии, организованной по этому поводу в субботу, 29 апреля, сообщает Немецкая волна.

Американские морпехи прибыли в Гильменд еще в середине апреля без публичного сообщения со стороны Пентагона. Власти только спустя неделю подтвердили эту информацию американским изданиям. Военные останутся в Афганистане на девять месяцев и будут тренировать и консультировать афганских армию и полицию в борьбе с боевиками.

Морпехи США покинули свою базу "Лезернек" в Гильменде в октябре 2014 года в рамках завершения военной миссии НАТО в Афганистане. Вскоре после этого стали появляться сообщения о том, что боевики исламистского движения "Талибан" начали активно захватывать территории в этой провинции. О планах снова отправить туда американских морпехов стало известно в январе 2017 года.

В Афганистане в рамках миссии по обучению и консультированию местных сил безопасности остаются около 8,4 тысячи американских военных, а также еще пять тысяч военных из других стран-членов НАТО. Американские морпехи были одними из первых подразделений армии США, которые были направлены в Афганистан после терактов 11 сентября. Несколько тысяч морпехов были размещены в провинции Гильменд и участвовали в активных боевых действиях против талибов.


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