Рабочие забастовали по всей Бразилии 6 30.04.2017, 14:20

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В стране закрыты школы, заблокированы дороги и парализован транспорт: бразильские профсоюзы вывели людей на улицы в защиту своих прав.

Общенациональная забастовка началась в Бразилии вечером в пятницу. Масштабные демонстрации против обещанного правительством сокращения бюджетных расходов прошли в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа, сообщает belsat.eu.

Протестующие поджигали автобусы и перекрывали дороги, в некоторых местах произошли столкновения с полицией. В Рио-де-Жанейро полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, а в Сан-Паулу протестующие устроили марш на резиденцию президента Мишель Тэмера.

Учителя, рабочие, водители, медики и нефтянники протестуют против предложенных правительством изменений в законодательстве, которые лишат рабочих некоторых прав.

Даниэла Барбоза, учительница начальной школы, говорит в беседе с The Guardian, что предлагаемые изменения в пенсионной системе заставят ее работать нп несколько лет больше, чем она хотела.

Это первая за многие годы забастовка, которая прошла по всей стране — в 26 штатах.