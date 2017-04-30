закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 17:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рабочие забастовали по всей Бразилии

6
  • 30.04.2017, 14:20
  • 5,786

В стране закрыты школы, заблокированы дороги и парализован транспорт: бразильские профсоюзы вывели людей на улицы в защиту своих прав.

Общенациональная забастовка началась в Бразилии вечером в пятницу. Масштабные демонстрации против обещанного правительством сокращения бюджетных расходов прошли в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа, сообщает belsat.eu.

Протестующие поджигали автобусы и перекрывали дороги, в некоторых местах произошли столкновения с полицией. В Рио-де-Жанейро полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, а в Сан-Паулу протестующие устроили марш на резиденцию президента Мишель Тэмера.

Учителя, рабочие, водители, медики и нефтянники протестуют против предложенных правительством изменений в законодательстве, которые лишат рабочих некоторых прав.

Даниэла Барбоза, учительница начальной школы, говорит в беседе с The Guardian, что предлагаемые изменения в пенсионной системе заставят ее работать нп несколько лет больше, чем она хотела.

Это первая за многие годы забастовка, которая прошла по всей стране — в 26 штатах.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть