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Пострадавший в питерском метро белорус помогал спасать раненых

  • 4.04.2017, 18:20
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Юрий Шушкевич сам получил ранение, однако до последнего помогал пострадавшим.

53-летний Юрий Шушкевич сейчас находится в больнице. Его старший брат Владимир говорит, что состояние его нормальное, брат даже может шутить. Юрий живет в Питере почти пять лет, работает путейцем на железной дороге и в тот злополучный момент как раз находился в вагоне, пишет «Онлайнер».

— Я разговаривал с ним уже. Он звонил с чужого телефона и сказал: «Не волнуйтесь, со мной все в порядке, не приезжай, ничего не пересылай, со мной все в порядке». С его слов, состояние нормальное, — рассказал Владимир Шушкевич. — У него сочетанная травма, осколочное ранение головы, руки, ноги — с правой стороны все. И еще контузия — он плохо слышит на одно ухо. Он был в самом эпицентре. Как я потом посмотрел видео на YouTube, он с такими ранениями помогал пострадавших выносить. Я со спины его видел.

По словам Владимира, Юрий работает путейцем на Российской железной дороге. Родом из Волковыска, он переехал в Санкт-Петербург почти пять лет назад. Владимир говорит, поехал зарабатывать — зарплата у него в России выше белорусской.

— Он очень много лет в Беларуси работал на железной дороге, до этого — на БАМе, — объясняет Владимир. — Он дочке помогает. На учебу ей денег дает, она в Гродненском медицинском университете учится.

Волноваться за брата Владимир начал сразу же после того, как по телевизору показали первые кадры взрыва. Он схватил телефон и стал набирать брату, но тот не отвечал.

— Мы сначала увидели его в списке погибших и очень испугались. Маме не говорил, — рассказывает Владимир. — Потом мы стали его искать, на разных сайтах были разные фамилии. Стали звонить в Питер. Не могли дозвониться до отделения. Потом узнали, что травмы были неопасными для жизни. Он потом в итоге сам дозвонился не со своего номера. Сказал, что и телефон забрали, и одежду. К вечеру собирались созвониться.

Владимир говорит, что брат пока о возвращении домой не думает: у него в Санкт-Петербурге хорошая работа.

— На пенсию он хотел сюда приехать, а как будет, поживем — увидим, — говорит Владимир.

Бывшая жена Юрия о том, что он в больнице, узнала от журналистов. Говорит, дочь очень волновалась за папу и все никак не могла дозвониться.

— Потом подруга дочери из Питера сказала, что вроде бы видела Юрия в метро, — объяснила она. — И уже дальше от его брата мы все и узнали. Слава богу, что обошлось.

Между тем Следственный комитет России заявил, что установил личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне метро. Им оказался Акбаржон Джалилов 1.04.1995 г. р. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство. Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».


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