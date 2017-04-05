Пять полезных привычек для здоровья мозга 5.04.2017, 15:11

Продуктивность работы мозга легко повысить, следуя простым правилам.

Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных заболеваний мозга, но лекарства от него пока не существует. Однако снизить риск развития этого недуга можно, немного изменив свой образ жизни, пишет lifehacker.ru.

1. Правильно питайтесь

Диета, полезная для мозга, включает много овощей (особенно листовой зелени), ягоды, орехи, цельнозерновые продукты, бобовые, оливковое масло, морепродукты, мясо птицы. По данным исследования, такая диета значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера.

2. Высыпайтесь

При болезни Альцгеймера в мозге скапливаются вещества под названием бета-амилоиды. Они образуют бляшки, препятствующие передаче сигналов между нейронами. Ученые считают, что сон помогает регулировать уровень бета-амилоидов и не дает им накапливаться.

«Пока мы точно не знаем, как именно сон связан с болезнью Альцгеймера, — говорит Брендан Люси (Brendan Lucey), невролог из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, — но существует достаточно доказательств того, что недостаток сна увеличивает риск возникновения этого заболевания».

Поэтому он советует высыпаться, а при любых проблемах со сном (апноэ, бессонница) обращаться к специалисту.

3. Тренируйте свой мозг

В последнее время стали популярны разные игры для тренировки мозга, которые обещают улучшить память. И хотя они действительно помогают развить определенные навыки, пока нет свидетельств, что они как-то влияют на нашу жизнь.

«Читайте и обсуждайте книги, учите новые языки, пробуйте играть на музыкальных инструментах, пройдите какие-нибудь курсы и не забывайте общаться, — советует невролог Артур Крэмер (Arthur Kramer) из Северо-Восточного университета в Бостоне. — Умственная и социальная активность обязательны для здоровья мозга».

4. Больше двигайтесь

По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Neurology, одна пятая всех случаев болезни Альцгеймера в США связана с малоподвижным образом жизни. А во время еще одного исследования было обнаружено, что у более активных людей вероятность возникновения этой болезни на 40% ниже, чем у тех, кто двигается реже.

Движение и занятия спортом очень важны для здоровья мозга. Врачи рекомендуют заниматься как минимум 150 минут в неделю аэробными упражнениями. Сюда могут входить ходьба, велосипед или плавание.

5. Позаботьтесь о своем сердце

За здоровьем сердца следить очень важно, потому что от него зависит и здоровье мозга. По данным проводившегося в течение 25 лет исследования, у людей с такими заболеваниями сердца, как сердечная недостаточность или мерцательная аритмия, заметно повышается риск развития болезни Альцгеймера.

Кроме того, была обнаружена связь между повышенным уровнем холестерина в крови, высоким давлением и болезнью Альцгеймера.

Чем больше вы будете заботиться о своем сердце (заниматься спортом, правильно питаться, следить за давлением и уровнем холестерина), тем здоровее будет и ваш мозг. К тому же, это отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.