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«Утро в Кремле началось тревожно»

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  • Борислав Береза
  • 7.04.2017, 12:29

Путин нервно шагал по кабинету взад-вперед, а за столом сидели с грустными выражениями лиц Медведев, Песков и Шойгу.

Лавров сидел с обычным выражением лица и его хотелось накормить овсом.

- Ну, что будем рассказывать лохторату теперь?

- Владимир Владимирович, а это Вы интересуетесь по безвизу для Украины, по митингам против Димона или о том, что США нанесли массированный ракетный удар по Сирии , - поинтересовался Шойгу.

- Я вам не Димон! - взвизгнул Медведев.

- Это мы уже знаем. Все фильм посмотрели, - сказал Песков.

- Там ложь! Меня оклеветали!!! - продолжил истерику Медведев.

- Ага, - согласился Песков, - оклеветали, потому что не все перечислили.

Но Медведем ему ничего не ответил. Он спал. Дима давно исповедовал принцип - в любой непонятной ситуации иди спать. Поэтому спал большую часть суток.

- Начнем с безвиза. Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.

- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.

- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таки, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.

- Проотвечался?, - злобно прошипел Путин, - они получили. Что нашим скажем? Что ольгинские будут писать? А? Что европейский парламент лишил возможности украинцев права на получение шенгенских виз, а для граждан РФ ничего не изменилось? Да? Новый хештег запустишь - #Шенгеннаш!?

- Владимир Владимирович, мы нанесем адекватный ответ в информационном поле. Сообщим, что подписали безвиз с Самоа. И кстати с ЮАР у нас безвиз запущен.

- Какое Самоа??? Где это вобще находится.

- Недалеко от Новой Зеландии, Владимир Владимирович.

- Ладно, кто у нас следующий? Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии.

- Ее больше нет.

- Что значит нет?

- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.

- Наши там есть?

- Уже тоже нет.

- Как?

- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.

- Как будем реагировать?

- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом «Нет войне - нам страшно!» и выпустить наклейки к 9 мая – «Трамп чмо!»

- Какое «нам страшно»?

- Владимир Владимирович, так действительно страшно. Трамп не Обама, он вместо глубокой озабоченности сразу ракетами. Вы представляете, что бы было если бы он был президентом когда мы Крым отжимали? Вот мне и страшно.

- Страшно, говоришь. Да, заметно. Идеи есть?

- Есть! - выпалил Шойгу, - мы отправим к берегам Сирии наш авианосец «Адмирал Кузнецов».

- Кужугетович, а если он опят задымится или того хуже потонет? - поинтересовался Путин.

- Не потонет. Г..но не тонет, - опят по-солдатски пошутил Шойгу.

- Мдя, - грусно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?

- Может под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

- Вот ты точно дебил, - прошипел Путин и злобно хлопнув дверью вылетел из кабинета.

Стук хлопающей двери разбудил Медведева. Он подозрительно посмотрел на коллег, на всякий случай сделал селфи и вновь впал в спячку. Песков посмотрел на спящую тушку Димона и произнес:

- Мне кажется надо что-то придумать. Есть идея. А давайте скажем, что безвиз для Украины - это наша заслуга. И мол это мы пролоббировали. А? Ну, знаете по принципу если не можешь что-то победить, то это надо возглавить!

- Тогда может скажем, что это мы сами попросили американцев атаковать нашу базу? - высказал свое мнение Шойгу.

- Глядя на вас двоих я понимаю, что Вова был прав с предположением о ваших умственных возможностях, - дипломатично сформулировал Лавров. - Я так предполагаю, что Димон тогда должен возглавить протестные митинги против коррупции?

- Сергей Викторович, а это уже будет перебор, - произнес Песков, - Это практически пчелы против меда. Но с ним действительно надо что-то делать. Может отправим его куда-нибудь еще? Например в отставку. А то после «Тамбовского бетона»... - и все трое посмотрели на тихо похрапывающего премьер-министра России. А тот спал и ему снились кроссовки, Навальный и компот. Спал Медведев, спала Россия. И не было пока декабристов, которые смогли бы разбудить нового Герцена.

Борислав Береза, «Фейсбук»


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