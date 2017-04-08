Гомельчане требуют проверить омоновцев на детекторе лжи 14 8.04.2017, 12:12

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Виктор Козлов

Заявители призывают уволить оболгавших человека сотрудников ОМОНа.

Жители Гомеля, которые присутствовали на суде по обвинению представителя независимого профсоюза РЭП Виктора Козлова в мелком хулиганстве, направили начальнику областного управления внутренних дел Владимиру Захарчуку заявление о совершение правонарушений со стороны сотрудников милиции.

Об этом Радыё Свабода рассказал правозащитник, юрист Леонид Судаленко:

«В заявлении я и другие подписанты указали, что 4 апреля присутствовали в суде Гомельского района и слышали, как сотрудники ОМОНа Александр Сердюк, Роман Курбатов и Александр Савченко, предупрежденные судом под подпись об ответственности за предоставление ложных показаний, лжесвидетельствовали против Виктора Козлова. Иными словами, совершили административное правонарушение по статье 24.4 КоАП».

В подтверждение заявители указали, о чем именно упомянутые омоновцы свидетельствовали в суде: утром 25 марта, проезжая на служебной автомашине по улице в деревне Терешковичи, слышали, как Виктор Козлов «громко ругался матом, на замечания не реагировал, при задержании оказал сопротивление».

Лжесвидетельство опровергаются медицинскими заключениями, которые профсоюзный активист подал суду: после операции на удаление части легкого 67-летний Виктор Козлов разговаривает только шепотом.

От имени общественности подписчики заявляют, что омоновцы Сердюк, Курбатов и Савченко совершили общественно-опасное административное правонарушение и, согласно закону «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», по своим морально-психологическим качествам не имеют права находиться на службе в милиции.

Заявители требуют отстранить упомянутых сотрудников ОМОНа от выполнения служебных обязанностей с тем, чтобы они не совершили новых правонарушений, а также провести в отношении них служебную проверку на детекторе лжи и таким образом определить их морально-психологические качества. По результатам проверки решить, целесообразно ли продолжать им службу в органах внутренних дел.

Леонид Судаленко добавляет, что Александр Сердюк еще в 2014 году «засветился» в лжесвидетельстве в отношении гомельского молодофронтовца Андрея Тенюты, который также был обвинен в брани и размахивание руками на пустой улице в полночь, буквально в сотне шагов от своего дома.

Тем временем рассмотрение административного дела против Виктора Козлова, обвиняемого омоновцами в мелком хулиганстве и неподчинении, должно продолжиться в Гомельском районном суде 13 апреля.