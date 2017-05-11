Названы самые продаваемые смартфоны в мире 11.05.2017, 18:05

Аналитическая компания Strategy Analytics подготовила очередной отчет о мобильном рынке, определив «бестселлер» первого квартала 2017 года.

Им стал iPhone 7, на долю которого пришлось 6,1% рынка, или 21,5 млн аппаратов. Второе место досталось iPhone 7 Plus с долей 4,9% (17,4 млн), пишет «Онлайнер».

В первой пятерке также оказались Oppo R9s с 2,5% рынка и недорогие Samsung Galaxy J3 и J5, на долю которых пришлось 1,7% и 1,4% соответственно. Всего в отчетном периоде в торговые сети было отгружено 353,3 млн смартфонов.

По данным самой Apple, в первом квартале было реализовано более 50 млн «яблочных» мобильников, однако компания не раскрывает информацию по моделям.

Ранее Тим Кук заявил, что снижение продаж iPhone продиктовано слишком частыми и ранними слухами о следующих моделях смартфонов Apple.