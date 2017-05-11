Завтра в Беларуси ожидается до 18 градусов тепла

Завтра в Беларуси ожидается до 18 градусов тепла3
- 11.05.2017, 18:56
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В Беларусь возвращается теплая погода.
До 18 градусов тепла ожидается в южных районах Беларуси 12 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди.
Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем - восточный 4-9 м/с, по юго-западу порывами до 12 м/с.