закрыть
12 мая 2017, пятница, 18:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Слонимские идеологи испугались концерта «Дзецюкоў»

  • 12.05.2017, 15:40
  • 5,930

Концерт белорусскоязычной рок-группы был отменен после звонка чиновников.

В Слониме отменен концерт гродненской группы «Дзецюкi», который должен был состояться 20 мая в клубе Dance Floor ("101 этаж"), пишет novychas.by.

На своей странице в «Фейсбуке» музыканты пишут, что клуб запретил мероприятия за 8 дней якобы после звонка идеологов.

Афиши запрещенного концерта пока еще висят на здании Слонимского центра культуры и отдыха.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!