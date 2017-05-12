Слонимские идеологи испугались концерта «Дзецюкоў» 12.05.2017, 15:40

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Концерт белорусскоязычной рок-группы был отменен после звонка чиновников.

В Слониме отменен концерт гродненской группы «Дзецюкi», который должен был состояться 20 мая в клубе Dance Floor ("101 этаж"), пишет novychas.by.

На своей странице в «Фейсбуке» музыканты пишут, что клуб запретил мероприятия за 8 дней якобы после звонка идеологов.

Афиши запрещенного концерта пока еще висят на здании Слонимского центра культуры и отдыха.