Песню О.Torvald для «Евровидения» перевели на язык жестов 2 13.05.2017, 14:56

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Фото: Вести

Теперь песню могут «услышать» люди, у которых есть проблемы со слухом.

Песню «Time» украинской группы, представляющей Украину на Евровидении-2017, перевели на международный язык жестов.

Работа проделана международным рекламным агентством.

"Крупнейший европейский песенный конкурс пожаловал в Украину. Более 70 миллионов человек в мире имеют проблемы со слухом. Музыка не должна иметь преград", - говорится в видео.

Финал конкурса Евровидение-2017 состоится сегодня, 13 мая.