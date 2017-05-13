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Песню О.Torvald для «Евровидения» перевели на язык жестов

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  • 13.05.2017, 14:56
  • 5,026
Фото: Вести

Теперь песню могут «услышать» люди, у которых есть проблемы со слухом.

Песню «Time» украинской группы, представляющей Украину на Евровидении-2017, перевели на международный язык жестов.

Работа проделана международным рекламным агентством. 

"Крупнейший европейский песенный конкурс пожаловал в Украину. Более 70 миллионов человек в мире имеют проблемы со слухом. Музыка не должна иметь преград", - говорится в видео.

Финал конкурса Евровидение-2017 состоится сегодня, 13 мая.


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