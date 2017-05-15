Россия ввела пограничный контроль самолетов и пассажиров из Беларуси 7 15.05.2017, 8:13

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С 00 часов 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию.

«Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно», — напоминает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».

Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет из Беларуси или вылет в Беларусь соответствующим авиарейсом. Граждане «союзного государства» проходят контроль по специально выделенным коридорам.

Пассажирам, следующим в Россию транзитом через Национальный аэропорт «Минск», необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционную карту, заполненную по прибытии в Беларусь.

При этом отмечается, что в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из России, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.

По информации tut.by, в прошлом году только «Белавиа» между Россией и Беларусью перевезла 870 тысяч пассажиров, из них почти 500 тысяч — транзитники.