Россияне: Покупайте дома в Западной Беларуси, там люди не так испорчены нашим влиянием 27 15.05.2017, 10:36

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Фото: tut.by

Жители РФ поделились своим мнением об эмиграции в нашу страну.

Gazetaby.com изучила российский форум желающих эмигрировать в нашу страну. Некоторые отзывы показались весьма удивительными.

«Среди белорусов очень комфортно жить»

«Ни зависти, ни агрессии… Тут как при СССР живем в небольшом населенном пункте: все друг друга знают, знают, что мы с РФ, что мы небедные (по местным меркам), видят на какой машине я езжу (свежая «Мазда 6»), ни разу не заметил ни зависти или еще что-либо подобного. Еще раз повторю: среди белорусов очень комфортно жить. С воровством столкнулся один раз за три года – местный доходяга залез к нам за сливами. Купленный дом стоял 1,5 мес. без присмотра, приехали — все цело».

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«Приобретайте дома в западной части Беларуси. Там более приличные местные жители, не так сильно испорчены русским влиянием».

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«Жрать ничё невозможно, цены — конь, люди — как зомби. Захожу в купе поезда Ижевск-МСК, сидят четыре тетки разных возрастов, грю: «Здравствуйте!!!» Ни одна не ответила…

Захожу в купе поезда МСК-Брест, сидят две тетки: «Здравствуйте!!!» В ответ хором: «Добрый день!!!» (как оказалось, минчанки). Разница налицо».

«В Беларуси хорошо жить, имея доход извне»

«Вам и туризм и эмиграция в Беларусь раем покажутся. На мнение белорусов особо внимание советую не обращать — они совершенно не ценят, что имеют».

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«Ну, подешевле, конечно, в Беларуси, но ненамного. Позавчера вернулись из поездки Москва-Минск-Гродно-Минск, и домой. В Минске сгущенка 60р наших, а в Москве 90. Масло брест-литовское 82,5% — 90 р — в Москве обычно 110−115, но по акции можно взять и за 90. В ресторанах дешевле покушать, процентов на 30, чем в Москве».

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«Тапочки с полотенцем купил в Минске, в Хабаровске вышло бы дешевле. Стрижка так же стоит. Огурцы чуть дешевле были. Минск, ну не производит он впечатление столицы, не знаю почему. Но больше всего поразило то, что на жд\автовокзале при покупке билета на Брест\Полоцк нет необходимости в паспорте. Это реально шок для России. А так, Шушкевич был ярый нацик, кто придет после Лукашенко — непонятно. Процессы идут серьезные, может и рвануть. Поэтому, пока Беларусь отдельно – не советую и не рискую».

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«В РБ цены на квартиры завышены из-за привычки белорусов считать все в долларах».

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«Переезд в Беларусь? Самому недавно нравилась эта страна, но буквально на днях узнал о ЗП в ГОРОДАХ. Не на селе, а в крупных городах. И это ппц… средняя ЗП, как пишут, 2-4 млн до деноминации, после 200-400 новых бел. рублей. Переведя на русские рубли, это 6 000-12 000 рублей — в крупном городе?».

«Я до сих пор удивляюсь, как белорусы живут при таких ценах с такими зарплатами. Это нереально! Но как мне объяснили — это они начинают проедать накопления до кризиса».

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«В Беларуси хорошо жить, имея доход извне, например, если ты пенсионер с российской пенсией».

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«Когда познакомилась со своим мужем-белорусом и стала приезжать к нему по 3-4 раза в год, просто влюбилась в эту страну и стала мечтать жить там. Но за эти три года пыл мой поутих, да и муж категорически не хочет возвращаться. Если в 2013 году еще можно было работу найти, но уже были проблемы, то сейчас вообще печально все. Еще и налог на тунеядство этот… Мужчины едут на заработки в Россию на свой страх и риск, брат мужа два раза приезжал без денег вообще. Мало того, даже на дорогу ему высылали».

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«Поверьте, 80% людей совершенно не в курсе событий. И очень сильно идеализируют Беларусь. Я слышу от взрослых и умных людей такие высказывания: «В Беларуси все продукты только натуральные», «в Беларуси все здорово и хорошо, нет преступлений и т.д. и т.п.», «в Беларуси всем дают квартиры бесплатно, как в СССР»… и много всего подобного. А реальность совершенно иная».

«Депрессия к концу зимы обеспечена»

«Мы на Брест уже настроились. Там теплее. И участок хочется, морковку с картошкой, чтобы посадить, и яблоки чтобы. Мы в Витебске на Витьбе в парке ходили и собирали желуди и яблоки с земли. Желуди для поделок, конечно. Я их впервые увидела живьем. Там и местные с пятиэтажек ходили и тоже собирали яблоки, а как узнали, что мы так издалека и что у нас не растут в природе яблоки, так нам все свои собранные вручили. Душевные там люди, общительные такие».

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«Я из Минска с семьей собираюсь перебраться на пмж в Краснодарский край. Только вот с городом еще не определился... То, какие у нас последние годы зимы бывают, так и скучать по ним совсем не будем. 5 дней минус стоит на улице, потом 5 дней плюсовая. Уж лучше бы дождь шел. А так черная снежная каша с солью на дорогах и вечная сырость, 90−100% влажность и 5 солнечных дней за зиму. Депрес к концу зимы обеспечен. У меня своя фирма в Минске и дом, так я уже готов продать здесь все из-за этого климата».

«Глубокое заблуждение, что языки похожи»

«Дочке моего хорошего знакомого после учебы в лучшей в городе гимназии в России в Минске удалось с трудом попасть в обычную школу, в лицеи и гимназии не брали.

Литература, история, география, обществоведение, естественно белорусский язык — учебники и преподавание только на «мове». Глубокое заблуждение, что языки похожи».

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«Я за полтора года мову практически выучила, слушая каждый день Першы Нацыянальны Канал Беларускага радыё. В Витебске вообще глухо. Обращаешься на мове – отвечают по-русски. Даже чувство неловкости возникало, такое впечатление было, что я их троллю».

«Вспомнились те витебские четыре фантика под забором»

«Вот за покоем и пытаемся бежать. Достало воровство чиновников, быдло на дорогах (я много по Беларуси поездил, и только дважды мне встречались неадекваты-шашечники на МКАД — и оба были с росс. номерами), толпы гастарбайтеров на улицах и полицаи «в стиле Нико» — т.е. НАД законом. Колбаса из порошка, вдобавок из хрящей со шкурами. Да от много чего…».

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«Нам в Полоцке-то как на курорте дышаться будет. Мне про экологию в Витебске репортаж понравился по Беларусь-4. Показывают: валяется под забором 3 бутылки и 4 фантика в частном секторе (жильцы телевидение вызвали). Все стоят и сокрушаются, дескать, экологическое бедствие, жители задыхаются от мусора, бедного начальника ЖЭКа (ну, или что там у них) — хором стыдят…

Вернулись через пару недель назад. Комсомольская площадь, подземный переход… Тот ужасный, который в супермаркет Московский упирается и Фикспрайс. Вспомнились те витебские 4 фантика под забором. Эхх… А там еще и с потолка лилось, в переходе-то. И гражданин азиатской страны пИсал в уголке».