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Биологи научились «оживлять» белки

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  • 16.05.2017, 8:38
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Открытие израильских ученых может привести к прорыву в медицине.

Технологию, позволяющую восстановить структуру белка после химической денатурации, представили и их израильские специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме и их российские коллеги из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Одной из уникальных особенностей нового метода является то, что с его помощью можно одновременно восстанавливать структуру различных белков, перемешанных между собой, сообщает mk.ru.

В числе достоинств нового метода ученые называют его эффективность, быстродействие, универсальность и невысокую стоимость. Технология позволяет «вернуть к жизни» свернувшиеся (денатурированные), белки в результате их взаимодействия с наночастицами оксида алюминия в воде.

Белки сворачиваются и теряют свою форму в результате взаимодействия с сильными реагентами — кислотами и щелочами. В результате этого пропадает и их химическая активность, и многие ученые работают над способами вернуть таким белкам их химические свойства. При этом ренатурировать именно смесь без предварительного разделения на отдельные белки, как поясняется, было бы весьма полезно по той причине, что пищевые продукты и лекарства производятся на основе нескольких белков одновременно.

В ходе эксперимента новая технология была успешно применена для восстановления смеси из двух ферментов (карбоангидразы и фосфотазы) после того, как оба этих белка денатурировали в растворе сильной щелочи. В результате ферменты самостоятельно восстановили свою структуру, а на их поверхности возникла защитная оболочка, не позволившая им слипаться, как это происходит с денатурированными белками в «обычных» условиях.

Специалисты надеются, что в будущем их технология позволит сделать производство лекарственных белков для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона более эффективным и экономичным.


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