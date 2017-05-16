Король развлекается 6 Александр Гольц, ej2015.ru

16.05.2017, 18:44

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Фото: ej2015.ru

Не удивлюсь, если в ближайшее время президент РФ решит порадовать народ своим живописным творчеством.

Для тех в России, кто интересуется (или по должности делает вид, что интересуется) предстоящими президентскими выборами, и сейчас не наступило долгожданной ясности. На заданный в Пекине вопрос, не пришло ли время Владимиру Путину сообщить о своих планах относительно участия в президентской кампании, нацлидер твердо заявил: «Нет». Особенно забавно то, что сказано это было практически сразу же после того, как глава российского государства исполнил восторженный гимн политике Китая. Оказывается, в условиях, когда «мы наблюдаем растущее количество элементов неопределенности (скажем, в Соединенных Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создаёт определённую нервозность не только в политике, но и в экономике; в европейском сообществе все с тревогой наблюдают за тем, что будет с брекзитом)», именно Пекин дает всему миру надежду на стабильность. При этом Путин забыл добавить, что важнейшим элементом такой стабильности является хоть и не слишком демократическая, но при этом предельно внятная процедура смены власти. Каждые десять лет полностью меняется все политическое руководство страны. Что, подозреваю, и обеспечивает так называемую мудрость китайских руководителей. Иными словами, ответственность за качество принимаемых решений. Ведь потом за них могут и спросить.

В России же стабильность обеспечивается прямо противоположным: отказом от смены власти. Для чего даже процедура выборов, не говоря уже о самих выборах, превращается в объект бесконечных манипуляций. Вот и сейчас путинская предвыборная кампания идет полным ходом. Именно ради этого телевидение периодически демонстрирует строгого начальника в галстуке, распекающего нерадивых подчиненных за недостаточное радение об Отечестве и беспрестанно восстанавливающего справедливость (которая почему-то никак не воцарится на Руси после 17 лет путинского правления). Но не только. Вот нацлидер загоняет аж семь шайб в потешном хоккейном матче, что должно показать юношескую стать и прыть, убеждать подведомственное население: Путина на грядущие шесть лет точно хватит. А вот, дожидаясь председателя КНР, российский президент бренчит на рояле, показывая, с одной стороны, независимость, а с другой — разносторонность высочайших интересов. Не удивлюсь, если в ближайшее время глава государства решит порадовать народ своим живописным творчеством.

Фото: ej2015.ru

Но при всем этом Путин страшно кокетничает и заявляет, что время объявлять о президентских амбициях еще не приспело. Зачем скрывать очевидное? Ну не для того же, в самом деле, чтобы политологическое сообщество продолжало внимать своему новому гуру, Человеку, Который Предсказал Назначение Вайно, теперь утверждающему, что Путин еще не принял решения о новом президентстве. Тут скорее следует согласиться с Андреем Пионтковским, считающим, что, оттягивая объявление об участии в президентской кампании, нацлидер устраивает проверку соратникам. Нет, не на предмет выявления у них президентских амбиций — полными дураками они не выглядят. Просто каждый раз, когда Владимир Владимирович берет паузу накануне выборов, у кого-то из сподвижников не выдерживают нервы и начинается грызня. Помните схватку между ФСБ и Госнаркоконтролем? А через четыре года выяснение отношений между Генпрокуратурой и Следственным комитетом? Подозреваю, что именно таким образом глава государства выявляет ослабевшие звенья режима и на свой манер производит ротацию кадров.

Пока же ничего такого, кроме многократного публичного унижения Дмитрия Медведева, не происходит. Путин никого за утечку данных о димоновых слабостях не наказал. Но при этом всерьез заявляет, что советуется, мол, с главой правительства по поводу важнейших решений, например, относительно налогов, которыми следует обложить Газпром и «Роснефть». Похоже, что, оттягивая окончательное решение, нацлидер хочет довести элиту до белого каления и подтолкнуть кого-то к опрометчивым шагам.

Кроме того, надо и о народе подумать. Заяви Путин сегодня о намерении продлить свое царствование еще на шесть лет, и выборы потеряют уж всякую интригу. Никаких новых идей у Кремля не обнаруживается. А после украинских и сирийских «успехов» начать новую маленькую победоносную войну он не готов. Если же заранее назвать имя победителя, то избиратели могут проигнорировать выборы и лишить тем самым Путина даже видимости легитимности. Вот хозяин страны и валяет дурака…

Александр Гольц, ej2015.ru