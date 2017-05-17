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Дожили: в Минске грабитель украл у женщины сумку с продуктами

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  • 17.05.2017, 16:56
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 Сотрудники милиции по горячим следам задержали злоумышленника.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, 19-летний парень за сутки совершил сразу два дерзких ограбления. Сначала грабитель напал на девушку, которая возвращалась домой.

– Он толкнул девушку в спину, и когда та упала, выхватил из рук сумку, в которой были личные вещи, кошелек с денежными средствами (более 200 белорусских рублей) и банковскими карточками, – сообщила подробности официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Как выяснилось позже, парень начал следить за жертвой еще в переходе станции метро, где и попал в поле зрения камер видеонаблюдения, пишет «Солидарность».

Интересно, что тот же день злоумышленник ограбил еще пожилую женщину: он выхватил из ее рук не только сумку с деньгами, но и пакет продуктами питания.

Сейчас злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.


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