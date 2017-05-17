Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ 6 17.05.2017, 20:25

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Фото: flickr/Airwolfhound

Инцидент произошел над водами Балтийского моря.

Польские истребители F-16 «Ястреб», которые дислоцируются в городе Шяуляй в Литве, перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М. Инцидент произошел над водами Балтийского моря, передает «Радио Польша».

Об этом сообщает Центр объединенного командования Военно-воздушных сил (AIRCOM) в Раммштайне в Германии.

Сообщается, что это была первая боевая миссия в рамках нынешней, начавшейся в мае натовской миссии Baltic Air Policing, которая заключается в патрулировании воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией. В рамках этой миссии на базе Шяуляй в Литве размещен Польский военный контингент Orlik 7.

Инцидент с участием российского самолета произошел в понедельник 15 мая. Польские истребители F-16 вылетели с базы, чтобы идентифицировать объект, который появился над международными водами Балтийского моря. Это был разведывательный самолет Ил-20.

Ранее с эстонской базы в Амории вылетели испанские самолеты F-18, которые идентифицировали российский бомбардировщик Су-24.

По словам майора Марека Квятека из Операционного командования вооруженных сил, самолет, который перехватили польские пилоты, летел с выключенным транспондером, то есть инструментом, который позволяет идентифицировать машину. Ил-20 летел в Калининград, но после того, как его перехватили польские F-16, машина вернулась на базу.