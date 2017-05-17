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Памятник Льву Сапеге установят между танком Т-34 и Лениным

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  • 17.05.2017, 22:02

«Креатив» слонимских чиновников удивил местных художников.

В этом году в Слониме наконец будет установлен и открыт памятник бывшему слонимскому старосте, канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге (1557-1633), передает «Радыё Рацыя».

Об этом шел разговор на последнем заседании Слонимского райисполкома. Памятник канцлеру будет установлен в центре Слонима в скверике на Первомайской улице. В этом небольшом скверике уже стоит памятник-танк с одной стороны, а с другой - памятник Ленину, который указывает рукой на Спасо-Преображенский собор. Между ними будет установлен и памятник Льву Сапеге.

По мнению слонимских художников, для такого небольшого скверика три памятника в одном месте - это необдуманный и безвкусный шаг слонимских архитекторов. Памятник должен быть поставлен в совершенно другом месте, но не рядом с памятником-танком Т-34 и большим памятником Ленину.

Но уже принято решение, и соответствующие службы приступили к реализации организационных мероприятий по установке памятника.

Напомним, что памятник Льву Сапеге в Слониме предполагают поставить уже около 20 лет. И проект памятника есть, но всегда не хватало финансов на сам памятник, который согласился сделать Народный художник Беларуси Иван Миско, который родом из Слонимщины. Возможно, в этом году слонимцы его наконец дождутся.

При Сапеге Слоним стал культурным, промышленным и политическим местом. Рядом с замком на берегу Щары канцлер Сапега возвел каменный дворец, где с января 1597 года проходили генеральные сеймики Великого княжества Литовского. В слонимским замке находилась и хорошая библиотека, архив, произведения искусства. Лев Сапега благоустроил в Слониме улицы, мосты, дороги. Он открыл новые рынки, промышленные мануфактуры, строил административные и хозяйственные здания.


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