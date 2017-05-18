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Что самое смешное в истории с невыспавшимся Колей

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  • Светлана Метелкина, «Салідарнасць»
  • 18.05.2017, 11:16

Знаете, что самое забавное во всей этой кутерьме с переносом уроков на более позднее время?

Пока Лукашенко при каждом удобном и неудобном случае требует перенести уроки, а министерство, взяв под козырек, рассылает по учебным заведениям указания начинать занятия с 9 утра, в школе, где не высыпается Коля, никто ничего переносить и не думал!

Да-да, в той самой средней школе в Острошицком городке, где, по словам Лукашенко, на первом уроке «все спят» и Коля «прикорнул». Там вообще были искренне удивлены вопросом о том, готовы ли они перенести на час уроки: «У нас же дети из Бродка ездят, на 7:20».

В школе журналисту «Еврорадио» прямо пояснили:

— У нас первостепенный вопрос, что не хватает в школе места для детей. Поэтому, скорее всего, мы будем переходить на две смены. Это первичная задача. А уж про переход на начало занятий с 9 утра, то пока это, мне кажется, не рассматривался. Не слышала, чтобы это обсуждали в администрации.

Вот так! Сколько папа ни старался, сколько весомых аргументов ни приводил, сколько ни трепал себе и другим нервов, а в школе его сына это даже не «первичная задача»! Разве не смешно?

Конечно, будь у Коли обычный папа, вопрос решался бы по-другому. Не нравится что-то в учебном процессе — выскажи претензию на родительском собрании, и пусть уже все дружно решают переносить или не переносить уроки в конкретной школе — так сказать, для улучшения общей хромающей дисциплины в отдельно взятом учебном заведении. Наверное, ему бы тогда тоже рассказали о детях, которые «из Бродка ездят, на 7:20» и посоветовали пораньше укладывать собственное чадо. Потому что одно дело, когда на уроке зевает ребенок, который с 7 часов трёсся в автобусе по дроге к школе, и совсем другое, когда на парте спит доставленный с комфортом к 8 утра к самому порогу 13-летний мальчик.

Но у пап, наделенных властью, свои представления о том, как надо менять жизнь своих детей к лучшему. Им легче «ператрахнуть» всех и заставить подстроиться страну под режим отдельно взятого ребенка, нежели что-то поменять в его воспитании.

И бесполезно ему со всех сторон кричать, что другие дети на уроках не спят, что есть школы, работающие в несколько смен, и родители, уходящие из дома, раньше, чем, возможно, начинается день у президента. Прикрываясь заботой о школьниках всей страны и требуя «дать детям поспать утром», папа Коли явно перемудрил. Ведь поспать-то и не получится. Занятия, может, и перенесли на 9, а работать школы, согласно решению чиновников, будут с 8 утра. То есть, те, кто вынужден рано вставать, так и будет вставать рано, а вот заканчивать придется на час позже. Разгрузили — ничего не скажешь!

И что в итоге из всего этого получается? Школы «ператрахнули», детей напрягли, родителей заткнули и при этом еще не факт, что Коля будет учиться с 9.00.

И было бы это смешно, если бы не было так грустно.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»


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