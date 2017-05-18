Как живется простому человеку по соседству с «дроздунами» 7 18.05.2017, 15:17

Чиновники пытаются выжить семью из элитного поселка.

Зимой этого года семью из шестерых человек собирались переселить из частного дома на берегу водохранилища «Дрозды» в двухкомнатную квартиру.

Коротко напомним ее суть: в родительском доме на берегу водохранилища Дрозды Александр Плаксенок прожил всю свою жизнь. Здесь родились две его дочери, умерла мать, пишет belaruspartisan.org.

Жилище Александра Плаксенка ничем не примечательно – на кухне газовый баллон, за водой нужно ходить на улицу, к ближайшей колонке. Если дом, в котором живет семья Александра Плаксенка самый обычный, то земля, на которой он стоит с некоторых пор стоит огромных денег.

За примером далеко ходить не нужно. Бывший глава «Белнефтехима» Игорь Жилин продаёт 11 соток «дроздовской земли», на которых стоит недостроенный коттедж за 350 тысяч долларов.

Александр Плаксенок, в отличие от нефтяного воротилы Жилина свой дом продавать не собирался и не собирается. «Здесь жил, здесь живу, здесь и умру», - говорит мужчина.

О том, что в родном доме Плаксенок собирался прожить долго и счастливо, а потом передать его в наследство детям, говорит тот факт, что кроме самого хозяина в доме на сегодняшний день зарегистрированы еще пять человек: две дочери, зять и две несовершеннолетние внучки.

Сейчас, борясь за право остаться на земле, где прошла вся жизнь Александр Плаксенок сражается в судах, потому что минские городские власти в лице УКС «Центрального» района и Мингорисполкома решили забрать земельный надел, прикрываясь формулировкой «для государственных нужд».

Государство у нас, конечно, иногда нуждаются: то новую линию метро копает, то «уплотнением» занимается, не особо спрашивая при этом тех, чьи дом идут под снос. Да Бог с ним с метро, - транспорт всё-таки вещь нужная, но какая нужда у государства в 13 сотках земли в Дроздах?

- Не исключено, что ее отдадут нуждающимся, поддерживая свои исковые требования в суде Центрального района столицы, - уверял представитель УКС.

- Вы сами-то в это верите. Я ж там живу, вижу, как «нуждающе я строятся». Слева от меня коттедж строится, справа – тоже! Какая такая нужда у государства в этих тринадцати сотках? – парировал в суде Плаксенок.

История проезда Веснинка в «Дроздах» - это и есть жизнь Александра Плаксенка. Сначала здесь была обычная деревня, но со временем, когда Минск стал разрастаться, недалеко появились многоэтажные дома. Теперь соседями Плаксенка стали совсем «элитные» люди, которые . Один из них глава КГБ Валерий Вакульчик. Его особняк стоит совсем рядом с домом Александра Плаксенка.

- Про то, что Веснинку будут сносить, я слышу года с 1975-го, - говорит мужчина. Генпланы разрабатывают, утверждают, корректируют. Из-за государственных нужд у нас уже забрали часть огорода, но нужды это какие – элитные застройки…

Кстати, за последние 20 лет Генпланов развития Минска было принято два: один в 2003-м (которым, кстати, предусматривалось отселение жителей Веснинки), а второй был всего несколько лет назад. Согласно этому документу, снос дома Плаксенка не планировался, городские власти просто расширили ландшафтно-рекреационную зону, проще говоря, место для зеленых насаждений.

- Я и не был особо против, - продолжает рассказ мужчина. – Для государственных нужд изымается процентов 30 площади, на которой стоит наш дом. Написал в Управление капитального строительства Центрального района письмо: разрешите построить добротный дом на месте старого. Сначала там были не против, ответив, что мы ваш вопрос рассмотрим и пойдем навстречу. Позже, правда выяснилось, что оставить меня и мою семью в Веснинке невозможно – генплан утвержден - государственные нужды превыше всего.

Плаксенок ознакомился с Генпланом и увидел, что на месте его дома не будет детского садика, приюта для сирот. Земля, на которой он прожил жизнь будет отдана под частную застройку. После этого в жизни мужчины и начались судебные тяжбы.

В суде Центрального района, где и проходило рассмотрение дела выяснилось, что Мингорисполком «положил» глаз на землю в минском проезде Веснинка еще в 2012-м. Было принято решение об «изъятии земель». Никого не заботило, что в доме, где живет Александр Столичные власти стали думать, что делать с семьей Плаксенка. Придумали аж в 2013-м: семью выселить, а на момент повторного решения в доме Александра Плаксенка было прописано шестеро, предоставив им двухкомнатную квартиру в Сухарево. Квартира «типовых потребительских качеств» по словам представителя Мингорисполкома по многим показателям превосходит дом, в котором сейчас живет семья Плаксенок. Её площадь – 49,9 квадратных метров. Как жить в таких условиям шестерым? При предоставлении альтернативного жилья городские власти не брали в расчет троих членов семьи Александра Плаксенка - зятя Андрея Костюка и двух его малолетних дочерей, считая, что те были прописаны в «Дроздах» после того, как узнали: дом идет под снос.

В «Дрозды» была командирована целая комиссия, которая ходила по соседям семьи Плаксенок и выпытывала, проживает ли зять хозяина вместе с ним. Справедливости ради отметим: в зимний период, когда на улице стоят морозы семья зятя Александра Плаксенка переезжает в городскую квартиру.

В свою очередь сторона защиты, представив суду документы, которые свидетельствуют о том, что зять и дети Плаксенка были прописаны до принятия решения о сносе. Поэтому, если уж и выселять всю семью, то в квартиру метражом в 90 квадратов. Так говорит закон.

Закон, в частности один из Указов Лукашенко, говорит также о том, что срок, определенный на фактическое изъятие земельного участка не может превышать двух лет. Получается, что все сроки давно вышли и семью Плаксенок должны были бы оставить в покое, но представитель Мингорисполкома утверждала в суде, что у решения городских властей нет срока давности.

Закон также говорит о том, что в случае изъятия земельного участка собственнику предлагается несколько вариантов развития событий: от денежной компенсации, до выбора нового жилья. Понятно, что никакого права выбора у Александра Плаксенка не было: власти единолично решили отправить всю его семью в Сухарево. Поэтому, в суде рассматривался и встречный иск Александра Плаксенка: об отмене решений Мингорисполкома, связанных с изъятием земли и предоставлением новой квартиры.

На принятие решения суду понадобилось мене часа. В итоге было принято «соломоново решение». В иске УКС Центрального района к семье Плаксенок о выселении было отказано. Не был удовлетворен и встречный иск об отмене решений Мингорисполкома.

Мотивировочная часть решения оглашена не была - в суде закончился рабочий день…

- Нас пока не выселяют и это самое главное, - сказал после заседания Андрей Костюк. – Понятно, что точка в этом деле еще не поставлена, возможно, решение будет опротестовано. В любом случае мы будем продолжать отстаивать свои права. Надеемся добиться от городских властей законного разрешения остаться в «Дроздах».