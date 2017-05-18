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СМИ: ВВС США нанесли удар по войскам Асада

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  • 18.05.2017, 21:16

В Сирии американские военные нанесли авиаудар по сторонникам режима диктатора Башара Асада.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает РБК.

Как рассказал собеседник агентства, удар был нанесен по ополченцам, двигавшимся к военизированным формированиям, которые поддерживает США. Источник отметил, что США нанесли удар по сторонникам Асада после предупредительного выстрела.

По данным Associated Press, американские военные нанесли удар по проправительственным формированиям на юге Сирии. Как рассказал источник агентству, пока не ясно были ли среди ополченцев сирийские военные. По его словам, удар был нанесен по танку, бульдозеру и по ополченцам, которые находились там.

По словам одного из источников, проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спрашивая разрешения, и были расценены союзниками США как угроза. Собеседник агентства отметил, что удар был произведен, чтобы защитить американских союзников. AP добавило, что неясно были ли там представители США.

В свою очередь представители сирийской оппозиции заявили, что коалиционные силы нанесли удар по конвою проправительственных сил, который находился около границы с Иорданией.


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