Более 10 тысяч греков вышли на акцию протеста в центре Афин 3 19.05.2017, 12:21

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Фото: George Panagakis/Pacific Press/LightRocket/Getty Images

Митингующие требуют отмены режима жесткой экономии.

Парламент Греции проголосовал за пакет новых мер жесткой экономии, принятия которых требуют международные кредиторы.

Документ предусматривает повышение налогов и сокращение размера пенсий. При необходимых для принятия 151 голосе законопроект поддержали 153 депутата из 300, сообщает ВВС.

Голосование прошло в преддверии заседания Еврогруппы, в ходе которго 22 мая участники должны будут оценить эффективность реформ в Греции и решить вопрос о предоставлении Афинам очередного транша в 7,5 млрд евро.

Иностранные кредиторы - Еврокомиссия, МВФ, Европейский центробанк и Европейский стабилизационный механизм - регулярно проводят оценку выполнения своих требований Грецией.

Во время голосования в парламенте по соответствующему законопроекту в центре Афин прошли акции протеста против дальнейшего ужесточения экономической политики страны.

В акциях протеста приняли участие более 10 тысяч человек. Несколько протестующих начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью, в ответ те применили слезоточивый газ.

В начале мая власти Греции и представители иностранных кредиторов договорились о пакете реформ. Сообщалось, что Афины пообещали еще сократить пенсионные выплаты в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.

Греции необходимо выплатить 7,5 млрд долларов для погашения части долга. Срок погашения истекает в июле.

Всего в рамках предоставления финансовой помощи Афины получили около 200 млрд евро. На начало 2016 года госдолг Греции составлял 321 млрд евро.

Экономические показатели, опубликованные властями Греции на этой неделе, свидетельствуют, что страна снова - впервые с 2012 года - находится на грани рецессии.

ВВП страны за первый квартал 2017 года сократился на 0,1%. В четвертом квартале 2016 года падение составило 1,2%.