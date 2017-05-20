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Яндекс как элемент наступления

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  • 20.05.2017, 11:08
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Фотo: EPA

Россия может использовать сервисы «Яндекса» для планирования эффективных наступательных действий на территории Украины.

Об этот сообщает Укринформ.

Данное заявление сделал руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров в ходе круглого стола в Киеве, приведя в пример Яндекс.Пробки и Яндекс.Навигатор.

«Сервисы «Яндекса», например, Яндекс.Пробки, Яндекс.Навигатор в режиме онлайн получают информацию о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины», — заявили в СНБО.

«Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны ни агентура, ни разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем», — подчеркнул Петров.

Он добавил, что санкции против российских компаний, которые были введены недавним решением СНБО, следовало принимать еще раньше с целью обеспечения безопасности государства.


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