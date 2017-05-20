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Белоруска завоевала «золото» на ЧЕ по самбо

  • 20.05.2017, 22:05

Татьяна Мацко была сильнее Майи Благоевич из Хорватии.

Белоруска Татьяна Мацко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по самбо, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает БелТА.

В весовой категории до 64 кг она была сильнее Майи Благоевич из Хорватии. В 2016 году Татьяна Мацко стала чемпионкой мира по самбо, а в 2015-м на первых Европейских играх в Баку также завоевала золотую медаль.

В первый день континентального форума, 19 мая, золотой награды был удостоен белорус Александр Кокша (68 кг). Один из лидеров сборной Беларуси Степан Попов на домашнем турнире занял третье место в категории до 74 кг.

Бронзовых наград во второй день турнира удостоились белорусы Вячеслав Бурдзь (57 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг), Светлана Тимошенко (до 80 кг), Марина Жарская (52 кг), а также Артур Захаренко (свыше 100 кг) в разделе боевого самбо. Чемпионат Европы по самбо, который проходит в Минске в третий раз завершится 21 мая. В заключительный день будут разыграны медали в весовых категориях 56 кг, 68 кг и свыше 80 кг у женщин, а также 62 кг, 82 кг, свыше 100 кг у мужчин и в трех категориях в боевом самбо.


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