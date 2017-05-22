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Мадридский «Реал» впервые за пять лет стал чемпионом Испании

  • 22.05.2017, 8:51
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В поединке 38-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде одолел «Малагу» (2:0).

Данная победа позволила гостям завоевать чемпионский титул, сообщает pressball.by.

Малага — Реал — 0:2

Голы: 0:1 — Роналду (2). 0:2 — Бензема (55).

Таким образом «Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17. Эта победа стала для мадридцев первой за пять лет, с чемпионата-2011/12.

В итоговой таблице «Реал» обогнал ставшей вторую «Барселону» на 3 очка: в последнем туре он обыграл «Малагу» (2:0), а каталонцы одолели «Эйбар» (4:2).

Всего «Реал» 33 раза выигрывал чемпионат Испании. Это рекорд страны.


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