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Под Могилевом ГАИ вытащила водителя через лобовое стекло

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  • 22.05.2017, 11:32
Фото: bymedia

Неадекватная реакция была вызвана отказом предъявить документы.

О конфликте между сотрудниками ГАИ и водителем «Опеля Омега» сообщил «Вечерний Могилев», инспекторы остановили автомобиль недалеко от кладбища возле деревни Голынец-1 в пригороде Могилева, пишет nn.by.

Сотрудники ГАИ потребовали предъявить документы, но водитель отказался. Он объяснил, что машина — его личная собственность. В результате правоохранители разбили стекло в автомобиле и вытянули водителя через лобовое стекло.

Водителя в итоге посадили под арест на 25 суток, а его спутника, который также находился в салоне, — на 15 суток.


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